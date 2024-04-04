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Dünya

Japonya'nın en yaşlı erkeği öldü

Japonya'nın en yaşlı erkeği olarak kabul edilen Gisaburo Sonobe 112 yaşında hayatını kaybetti.

IHA4 Nisan 2024 Perşembe 13:39 - Güncelleme:
Japonya'nın en yaşlı erkeği öldü
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Japonya'nın en yaşlı erkeği Gisaburo Sonobe'den kötü haber geldi. Japonya Sağlık Bakanlığı tarafından ülkenin en yaşlı erkeği kabul edilen ve Chiba eyaletinin Tateyama şehrinde yaşayan Gisaburo Sonobe, 112 yaşında hayatını kaybetti. Yetkililer taarfından bugün yapılan açıklamada, 6 Kasım 1911'de doğan Sonobe'nin 31 Mart'ta yaşamını yitirdiği belirtilirken, Sonobe'nin son zamanlarını nasıl geçirdiğine ve ölüm nedenine ilişkin bilgi ailesinin isteği üzerine paylaşılmadı.

Ortaokul ve lisede Japonca öğretmenliği yapan Sonobe'nin emekli olduktan sonra 80 yaşına kadar kütüphaneci olarak çalıştığı biliniyordu.

2022'DE ÜLKENİN EN YAŞLI ERKEĞİ UNVANINI ELDE ETMİŞTİ

Sonobe, Japonya'nın en yaşlı erkeği olarak kabul edilen Shigeru Nakamura'nın 2022 yılının Kasım ayında 111 yaşında hayata gözlerini yummasının ardından, ülkenin en yaşlı erkeği unvanını elde etmişti.

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