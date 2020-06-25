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Dünya

Japonya'nın Yamato şehrinde yürürken telefon kullanmak yasaklandı

Japonya'nın güneydoğusundaki Yamato şehrinde yürürken cep telefonu kullanmak yasaklandı.

AA25 Haziran 2020 Perşembe 15:56 - Güncelleme: 25 Haziran 2020 Perşembe 15:59
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Kyodo’nun haberine göre, Kanagawa eyaletine bağlı Yamato şehrinde yürürken cep telefonu kullanılmasına, şehir meclisinin çıkardığı yönetmelikle yasaklama getirildi.

Ocak ayında şehrin iki noktasında yapılan kamuoyu araştırması, yayaların yaklaşık yüzde 12’sinin yürürken telefon kullandıklarını ortaya çıkardı.

Araştırma sonrası, haziran başında şehir meclisine sunulan yönetmelik, karara bağlandı. Karara göre, cadde ve park gibi kamuya açık lokasyonlarda telefon kullanabilecek yayalar, trafiği aksatmayacak noktalarda duracak.

Yürürlüğe 1 Temmuz'da girecek karara uymayanlara cezai işlem uygulanmayacak.

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