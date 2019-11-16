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Jeffrey’den ‘Şahin’ çarkı

Terör örgütü YPG/PKK’nın elebaşı Ferhat Abdi Şahin’i jet vizeyle ABD’ye getirerek ağırlamayı planlayan Beyaz Saray, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Başkan Donald Trump ile gerçekleştirdiği ikili görüşmenin ardından tutum değiştirdi.

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ABD’nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey, Washington’da düzenlenen basın toplantısında PKK terör örgütü liderlerinden Şahin’e olan desteğine dair soruya, “Biz kişilere değil SDG güçlerine (YPG/PKK) destek vermekteyiz. Bu destek de geçici ve dönemseldir” dedi. 

DÖNEMSEL DESTEK

Washington hükümeti  için kişilerin bir önemi olmadığını vurgulayan Jeffrey, “ABD, kişileri ve bireyleri desteklemiyor. Biz, SDG’ye DEAŞ’a karşı geçici ve dönemsel bir destek vermekteyiz. Suriye’deki herhangi bir grubun geleceğine yönelik bir anlaşma yapmadık. Burada önemli olan DEAŞ’ın yenilgiye uğratılmasıdır. Bizim Suriye konusundaki görüşümüz, BMGK’nin 2254 sayılı kararında da belirtildiği gibi tüm Suriyeliler’i kapsayan adil ve açık bir seçimdir. Bunu bölgedeki her gruba belirtmekteyiz. SDG ile Kuzey Suriye’de görüştüğümüz gibi muhaliflerle de Kahire’de görüşmekteyiz” ifadelerini kullandı. 

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