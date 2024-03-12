NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, "Bugün tarihi bir gün, ortak güvenliğimiz açısından kritik bir dönemde İsveç'e NATO'ya hoş geldin diyoruz. Otuz iki bayrak birlikte dalgalanıyor. Ortak bir amaç için çalışan otuz iki ulusu temsil ediyoruz' dedi.

"KİMSE BU KAPIYI KAPATAMAZ"

Stoltenberg, NATO'nun açık kapı politikasını sürdürdüğünü belirterek, bu kapıyı kimsenin kapatamayacağını vurguladı. "İsveç'in üyeliği NATO'nun kapısının hala açık olduğunu bir kez daha göstermektedir" diyen Stoltenberg, "Kimse bu kapıyı kapatamaz. Her ulus kendi yolunu seçme hakkına sahiptir. Hepimiz özgürlük ve demokrasi yolunu seçiyoruz. Biz bunları konuşurken Ukrayna'nın cesur insanları bu değerler için savaşıyor" ifadelerini kullandı.