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Dünya

Joe Biden ile Katar Emiri Al Sani görüşecek

ABD Başkanı Joe Biden, 31 Aralık'ta Beyaz Saray'da ağırlayacağı Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani ile ikili ve bölgesel birçok konuyu ele alacak.

AA26 Ocak 2022 Çarşamba 03:00 - Güncelleme: 26 Ocak 2022 Çarşamba 03:00
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Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki, yaptığı yazılı açıklamada, Biden'ın 31 Aralık'ta Emir Şeyh Sani'yi Beyaz Saray'da ağırlamayı dört gözle beklediğini bildirdi.

Biden ve Al Sani'nin ikili ve bölgesel birçok konuyu görüşeceklerini belirten Psaki, bunların arasında Körfez ile Orta Doğu'nun güvenliği ve refahının artırılması, küresel enerji kaynaklarının istikrarının sağlanması, Afganistan halkının desteklenmesi ile ABD ve Katar arasında ticaret ve yatırım iş birliğinin artırılması konuları olduğunu aktardı.

Psaki açıklamada, "Biden, ABD vatandaşlarının, oturum sahiplerinin ve Afgan ortaklarımızın Afganistan'dan güvenli transitini sağlama çabalarından dolayı Al Sani'ye teşekkür edecek." bilgisini paylaştı.

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