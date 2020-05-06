Boris Johnson: Bakımevlerindeki ölümler üzüntü verici

AA 06 Mayıs 2020 Çarşamba 17:31 - Güncelleme: 06 Mayıs 2020 Çarşamba 17:49

Johnson, Kovid-19 tedavisinin ardından göreve döndükten sonra parlamentodaki ilk kez "Başbakana Sorular" oturumuna katıldı.

Oturumda Başbakan, İşçi Partisi lideri Keir Starmer'ın ölüm sayıları, bakımevlerindeki durum, test kapasitesi ve koruyucu ekipman eksikliği konularındaki eleştirilerinin hedefi oldu.

Ana muhalefet lideri Starmer, hükümetin ölümlerin 20 binin altında kalmasının iyi bir sonuç olacağını söylediğini ancak 29 binin geçilmesiyle bir başarıdan söz edilemeyeceğini belirterek, İngiltere'nin Avrupa'da nasıl ilk sıraya çıktığını sordu.

- "ULUSLARARASI KARŞILAŞTIRMALAR VE VERİLER HENÜZ YOK"



Başbakan Johnson ise her ölümün bir trajedi olduğunu ve Starmer'ın "dehşet verici istatistiklere" dikkat çekme hakkı bulunduğunu kaydetti.

Ancak "İstediğimiz sonuca varmamızı sağlayacak uluslararası karşılaştırmalar ve veriler henüz yok." iddiasında bulunan Johnson, "Elbette aldığımız kararlara ve farklı kararlar almış olmamız gerekip gerekmediğine bakacağımız bir zaman olacak." diye konuştu.

Buna karşılık, Starmer hükümetin günlük basın toplantılarında diğer ülkelerle sürekli karşılaştırma yaptığını hatırlatarak, bu istatistikleri gösterdi.

- "BAKIMEVLERİNDEKİ ÖLÜMLER ÜZÜNTÜ VERİCİ"



Johnson, salgının bakımevlerinde binlerce kişinin ölümüne yol açmasından üzüntü duyduğunu belirtti, bunda son birkaç günde "hissedilir bir iyileşme" olduğunu iddia etti.

İlk başlarda geniş çaplı test yapılmamasının sebebini kapasitenin sınırlı olmasına bağlayan Johnson, ay sonuna kadar günlük 200 bin test sayısına ulaşma sözü verdi.

Hükümetin kişisel koruyucu ekipmanların tedariği ve dağıtılmasıyla ilgili sorunlar yaşadığını kabul eden Başbakan, bunun "öfkelendirici" olduğunu ancak yerli üretimin arttığını kaydetti.

- PAZARTESİ BAZI KISITLAMALAR KALDIRILACAK



Öte yandan Johnson, pazartesi bazı kısıtlamaları kaldıracaklarını belirtse de bunların neler olabileceği konusunda bilgi vermedi ancak İngiliz basını, ilk olarak daha fazla egzersiz hakkı verilmesi ile bazı işletmelerin yeniden açılmasının öngörüldüğünü yazdı.

- BAŞBAKAN, PAZAR GÜNÜ AÇIKLAMA YAPACAK



İngiltere'de 23 Mart'tan beri kısmi karantina uygulanıyor. Halkın sokağa çıkışı alış-veriş ve egzersiz gibi şartlara bağlanırken, marketler ve eczaneler hariç ticari işletmeler de kapalı durumda.

Hükümetin sürenin dolacağı 7 Mayıs'ta kısıtlamaları gözden geçirmesi ve normalleşmeye dönük bir yol haritası belirlemesi öngörülüyor.

Bu kapsamda Başbakanın pazar günü ulusa sesleniş konuşmasında yeni kararları açıklaması bekleniyor.