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Johnson'a eleştiri: Bu sistemle İsa peygamber İngiltere vizesi alamazdı

Başbakan Boris Johnson’ın savunduğu puan tabanlı göçmenlik sistemini eleştiren İngiltere’nin en etkili dini lideri, “İsa bu sistemle vize alamazdı” yorumunu yaptı.

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İngiltere Kilisesinin lideri ve en yetkili piskoposu olan Canterbury Başpiskoposu Justin Welby, başkent Londra’da düzenlenen CBI iş konferansında, Başbakan Boris Johnson’ın savunduğu göçmenlik düzenlemesini şaka yollu eleştirdi.
 
Welby, “Kurucumuz yüce İsa elbette beyaz, orta sınıf mensubu ve Britanyalı değildi. Şüphesiz vize alamazdı- tabii biz bilhassa marangoz eksikliği çekmediğimiz sürece” ifadelerini kullandı. Welby’nin sözleri kahkahalar ve alkışlarla karşılandı.
 
Boris Johnson, ilk olarak Birleşik Krallık Bağımsızlık Partisi (UKIP) tarafından 2017 yılındaki seçimlerden sonra gündeme getirilen puan tabanlı göçmenlik sisteminin en önemli destekçilerinden biri olarak biliniyor.
 
Avustralya'daki sistemden esinlenilen bu modelde göçmenler, süresiz oturum izni almak için yaş, yetenek, İngilizce seviyesi, iş tecrübesi gibi nitelikleri üzerinden puanlandırılıyor.
 
Johnson, Brexit gerçekleştikten sonra puan sistemine geçilmesi gerektiğini savunuyor.
 
(Sputnik)

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