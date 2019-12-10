Johnson’ın İslamofobik yazıları sızdı
İngiltere’de halk genel seçimler için Perşembe günü sandık başına gitmeye hazırlanırken, Başbakan ve Muhafazakar Parti lideri Boris Johnson’ın skandal yazıları sızdırıldı.
İngiliz basınında yer alan haberlere göre muhafazakar lider, bir dönem editörü olduğu The Spectator dergisindeki köşe yazılarında bekar anneleri ve İslam dinini hedef alarak islamofobik ve cinsiyetçi cümlelere imza attı. Muhafazakar Parti lideri Johnson’ın, 1995’te yazdığı bir makalede, bekar anneleri “gayrimeşru, cahil, agresif” olarak tanımladığı ortaya çıktı. Başka bir köşe yazısında “Kuran’ı okuyan gayrimüslim için İslam karşıtlığı doğal bir tepkidir” diyen Johnson, “Sorun İslam dinidir” diye yazmıştı. Johnson, tartışmalı makaleler için herhangi bir açıklama yapmadı.
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.