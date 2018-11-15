Brüksel'de konuşan Barnier, geçiş sürecinin kısıtlı bir süre için uzatılabileceğimni belirtti ve "eğer 2020 yılının Temmuz ayına kadar hazır olamazsak, ortak bir karar alarak süreci biraz daha uzatabiliriz" dedi.

Barnier, görevlerinin AB ve Birleşik Krallık arasında geçiş süreci tamamlanmadan bir anlaşmaya varmak olduğunu söyledi