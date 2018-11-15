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K. İrlanda Birleşik Krallık "gümrük bölgesi"nde olacak

Avrupa Birliği (AB) Brexit Baş Müzakerecisi Michel Barnier, Kuzey İrlanda için bir çözüm bulunduğunu ve ülkenin Birleşik Krallık'la aynı gümrük bölgesinde yer alacağını ve bazı AB düzenlemelerine tabi olacağını söyledi.

  • DHA
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Brüksel'de konuşan Barnier, geçiş sürecinin kısıtlı bir süre için uzatılabileceğimni belirtti ve "eğer 2020 yılının Temmuz ayına kadar hazır olamazsak, ortak bir karar alarak süreci biraz daha uzatabiliriz" dedi.
 
Barnier, görevlerinin AB ve Birleşik Krallık arasında geçiş süreci tamamlanmadan bir anlaşmaya varmak olduğunu söyledi

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