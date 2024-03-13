İSTANBUL 16°C / 8°C
Parçalı bulutlu, güneşli
13 Mart 2024 Çarşamba / 4 Ramazan 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    32,0949
  • EURO
    35,1317
  • ALTIN
    2229.11
  • BIST100
    9039.81
ANA SAYFA
RAMAZAN
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • KAAN'ın başarılı uçuşunu tebrik etti! Türkiye için çağrıda bulundu
Dünya

KAAN'ın başarılı uçuşunu tebrik etti! Türkiye için çağrıda bulundu

Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, milli muharip uçak KAAN'ın başarılı uçuşu için Türkiye'yi tebrik etti. Pakistan Başbakanı Şerif, Türkiye ile ikili ticaretin genişletilmesi çağrısında bulunarak Pakistan halkının Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı İslamabad'da ağırlamayı dört gözle beklediğini ifade etti.

AA13 Mart 2024 Çarşamba 09:45 - Güncelleme:
KAAN'ın başarılı uçuşunu tebrik etti! Türkiye için çağrıda bulundu
ABONE OL

Pakistan'da Meclis oylamasıyla ikinci kez başbakan seçilen Şahbaz Şerif, Türkiye ile ikili ticaretin genişletilmesi çağrısı yaptı.

Başbakan Şerif, Türkiye'nin İslamabad Büyükelçisi Mehmet Paçacı'yı başkentteki Başbakanlık Ofisi'nde kabul etti.

Görüşmede Şerif, Türkiye ile Pakistan arasındaki 5 milyar dolarlık ticaret hedefine ulaşılabilmesi için ticaretin genişletilmesi gerektiğini ifade etti.

Şerif, Pakistan ve Türkiye'nin temel konularda birbirlerini sürekli desteklediklerini ve gelecekte de desteklemeye devam edeceklerini belirtti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kendisini yeni görevi için arayarak tebrik etmesinden memnun olduğunu söyleyen Şerif, milli muharip uçak KAAN'ın başarılı uçuşu için Türkiye'yi tebrik etti.

Şerif, Türkiye-Pakistan 7. Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi Toplantısı için Erdoğan'ı Pakistan'a davet ettiğini belirterek Pakistan halkının Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı İslamabad'da ağırlamayı dört gözle beklediğini ifade etti.

Büyükelçi Paçacı da başbakanlık görevine yeniden seçilen Şerif'i kutlayarak iki ülke arasındaki kardeşlik bağlarının güçlendirilmesinin önemini vurguladı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.