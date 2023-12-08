Kabe ve Mescid-i Nebevi'de eller Gazze için semaya açıldı

Suudi Arabistan'ın resmi kanalı El-İhbariye'nin X hesabından konuyla ilgili paylaşım yapıldı.

Buna göre, Mescid-i Haram İmam Hatibi Bender Belile, cuma hutbesinde, "Allah'ım, Filistin'deki iman kardeşlerimize lütufta bulun. Allah'ım, onları güvenliğin, ihsanın ve güvencen altına koy. Allah'ım, Mescid-i Aksa'yı koru ve onu kıyamet gününe kadar izzet ve yücelik içinde kıl." şeklinde dua etti.

Mescid-i Nebevi İmam Hatibi Hüseyin Al eş-Şeyh ise duasında, "Allah'ım saldırgan siyonistleri helak eyle. Allah'ım siyonistleri helak eyle çünkü onlar zulmettiler ve zarar verdiler. Allah'ım Gazze'yi koru." ifadelerini kullandı.

