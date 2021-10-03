İSTANBUL 21°C / 12°C
Parçalı bulutlu, güneşli
3 Ekim 2021 Pazar / 26 Safer 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    8,8572
  • EURO
    10,3132
  • ALTIN
    501.419
  • BIST100
    1401.46
  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Kabil'de Bayramgah camiinde patlama meydana geldi
Dünya

Kabil'de Bayramgah camiinde patlama meydana geldi

Kabil'de Bayramgah camiinde patlama meydana geldi. Taliban sözcüsü kayıpların olduğunu açıkladı

3 Ekim 2021 Pazar 14:52 - Güncelleme: 3 Ekim 2021 Pazar 14:52
ABONE OL

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.