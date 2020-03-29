DHA 29 Mart 2020 Pazar 13:02 - Güncelleme: 29 Mart 2020 Pazar 13:02

İngiltere’de koronavirüs nedeniyle bin 21 kişi yaşamını yitirirken; 17 bin 315 kişinin virüs testi pozitif çıktı. Ülkede vaka sayılarının artışı ile Ulusal Sağlık Servisi’nin (NHS) önümüzdeki 7 günde hiç olmadığı kadar yoğun olacağı ve bunun sağlık sistemi için adeta bir ‘test’ olacağı ifade edildi.

'YOĞUN BAKIM HEMŞİRE SAYIMIZ YETERSİZ'

İngiliz Yoğun Bakım Hemşireleri Derneği Başkanı Nicki Credland, "Elimizden gelen her şeyi yapıyoruz ama yeteri kadar yoğun bakım hemşiremiz yok. Kabul etmeliyiz ki herkesi kurtarmayacağız" ifadelerini kullandı.