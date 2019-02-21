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Kaddafi'nin istihbarat şefi: Sarkozy, Kaddafi'den 8 milyon dolar aldı

Libya devrik lideri Muammer Kaddafi'nin istihbarat şefi, eski Fransa Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy'nin seçim kampanyası için Kaddafi'den 8 milyon dolar aldığını söyledi.

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Libya devrik liderinin İstihbarat Başkanı Abdullah es-Sennusi, eski Fransa Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy'nin seçim kampanyası için Muammer Kaddafi'den 8 milyon dolar aldığını açıkladığı bildirildi.

Fransız haber sitesi Mediapart'ın haberine göre, Fransız hakimleri, Kaddafi'nin istihbarat şefi aynı zamanda kayın biraderi Abdullah es-Sennusi görüştü.

"8 MİLYON DOLAR ALDI. FRANSIZ HAKİMLERLE PAYLAŞTI"

Görüşmede, Sennusi'nin Kaddafi'nin seçim kampanyası için Sarkozy'e 8 milyon dolar yardım yaptığını Fransız hakimlerle paylaştığı aktarıldı.

Kaddafi'nin Sarkozy'e para transferini bizzat kendisinin yönettiğini paylaşan Sennusi'nin, "Sarkozy'nin ödemeler karşılığında Kaddafi'nin uluslararası imajının düzeltilmesi, Kaddafi ve yardımcıları hakkındaki davaların düşmesi, yakalama emirlerinin durdurulması konusunda söz verdiğini" anlattığı belirtildi.

Sarkozy'nin 2007 yılında göreve gelmesinin ardından Kaddafi'yi görkemli bir şekilde ağırladığı bilgisine haberde yer verildi.

SARKOZY, SORUŞTURMA 'ZAMAN KAYBI' DEMİŞTİ

Otuz yıllık cumhurbaşkanlığı dönemi hala soruşturulan mali skandallarla lekelenen Sarkozy, geçen yıl mart ayında Kaddafi'den milyonlarca dolar değerinde para aldığını kesin bir dille yalanlayarak, hakkındaki soruşturmayı "zaman kaybı" şeklinde nitelemişti.

Sarkozy, Kaddafi'nin seçim kampanyasına yaptığı yardımın 45 bin dolardan az olduğunu ve bu meblağın "seçim kampanyası bütçesinin çok küçük bir kısmına denk geldiğini" savunmuştu.

"KADDAFİ, 45 BİN DOLARDAN AZ PARA VERDİ"

Arap Baharı isimli süreçte Libyalı göstericilerin Muammer Kaddafi yönetimine karşı ayaklandığı sırada, Nicolas Sarkozy yönetimindeki Fransa, Birleşmiş Milletler kararını beklemeden Libya'ya hava saldırısı gerçekleştirmişti.

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