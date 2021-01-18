Kaliforniya'da 'aşılamayı durdurun' çağrısı! 'Yan etkileri çok fazla'

star.com.tr 18 Ocak 2021 Pazartesi 11:27 - Güncelleme: 18 Ocak 2021 Pazartesi 11:27

Kaliforniya Halk Sağlığı Departmanı Pazar günü yaptığı açıklamada, Moderna Lot 041L20A'dan alınan dozların "normalden daha fazla yan etkiye" neden olduğundan şüphelenildiğini ve uygun bir araştırma yapılıncaya kadar aşılama sürecinin rafa kaldırılması gerektiğini söyledi.

Epidemiyolojist Dr. Erica S. Pan yaptığı açıklamada, '10'dan az vakada, aşırı bir şiddetli alerjik reaksiyon görüldü. Tüm olaylar, aşılama sürecini yöneten bir klinikte meydana gelmiş gibi görünüyor. Aşırı derecede dikkatli olmayı tavsiye ediyoruz.' dedi.

Pan'a göre, aynı Moderna aşı serisinden 330.000'den fazla doz, eyaletteki 287 tedarikçiye dağıtıldı. Sağlık yetkililerinin gelen partideki aşılarla ilgili reaksiyonları detaylandıran raporlarının, ilk kez alındığını söyledi.

Pan, "Moderna aşısı ile ilgili reaksiyonlar hakkında elimizde az veri var. Aşıların ciddi yan etkileri tetiklemesi nadir görüldü.' dedi.

Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri (CDC) ve ABD Gıda ve İlaç Dairesi (FDA), Moderna serisi ile ilgili tüm tıbbi verileri gözden geçiriyor.

Aralık ayında, Boston'da bir doktor, Moderna'nın aşısını aldıktan sonra yaşadığı en kötü alerjik reaksiyonlardan birini yaşadığını söyledi.

Pfizer / BioNTech aşısıyla bağlantılı benzer vakalar, gözden geçirilmek üzere CDC ve FDA'ya sevk edildi.

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