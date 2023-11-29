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Dünya

Kan donduran gerçek! İsrail ordusu Filistinlilerin organlarını çalıyor

Cenevre merkezli Avrupa-Akdeniz İnsan Hakları İzleme Örgütü, İsrail askerlerinin katlettikleri Filistinlilerin organlarını çaldıklarını gündeme getirdi. İsrail ordusu, Endonezya ve Şifa Hastanesi'ndeki Filistinlilerin böbrek, kalp ve karaciğer gibi organlarını çalmış.

29 Kasım 2023 Çarşamba 07:48 - Güncelleme:
Kan donduran gerçek! İsrail ordusu Filistinlilerin organlarını çalıyor
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İşgalci İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde 7 Ekim'den bu yana soykırım yapıyor. Geçtiğimiz cuma gününden bu yana uygulanan geçici ateşkes ve rehine takasının devamı için diplomasi faaliyetleri sürerken, İsrail'in katliamlarına dair yeni detaylar da gün yüzüne çıkıyor. Gazze Şeridi'nde 6 bin 150'den fazlası çocuk olmak üzere 15 binden fazla Filistinliyi katleden İsrail ordusunun organ hırsızlığı yaptığı iddiası bir kez daha gündeme geldi.

TARAFSIZ SORUŞTURMA ÇAĞRISI

Cenevre merkezli Avrupa-Akdeniz İnsan Hakları İzleme Örgütü (Euro-Med) İsrail askerlerinin, rızaları olmadan Gazze'de öldürdükleri Filistinlilerin organlarını çaldıklarını dile getirdi. Konu hakkında açıklama yapan Euro-Med yetkilileri, iddialarını Gazze'de görev yapan doktorlara dayandırdı. İsrail'in geri verdiği Filistinlilerin naaşları üzerinde incelemeler yapan doktorların organların çalındığına dair işaretler gördüklerini dile getirdikleri kaydedildi. Sivil toplum kuruluşu Euro-Med, bağımsız bir uluslararası soruşturma çağrısı yaptı.

İSRAİLLİ DOKTOR DA İTIRAF ETTİ

Açıklamada İsrail'in organ hırsızlığını özellikle Şifa ve Endonezya Hastaneleri'nden yaptıkları dile getirildi. İşgalci İsrail ordusu, Hamas'ın tünelleri olduğunu iddia ederek iki hastaneyi de işgal ederek yıkmıştı. Çalınan organlar arasında böbrek, kalp ve karaciğerlerin olduğu kaydedildi.

Euro-Med tarafından yapılan açıklamada Gazze'deki sağlık sisteminin çökmesinden ve İsrail'in saldırılarının çok şiddetli olmasından dolayı öldürülen Filistinlilerin cesetlerinde detaylı incelemeler yapmanın mümkün olmadığının altı çizildi.

Euro-Med'in organ hırsızlığı iddiası İsrail ordusuna karşı ilk kez dile getirilmiyor.

2014'te İngiltere merkezli Guardian Gazetesi'ndeki haberde de benzer yönde iddialar dile getirilmişti. Amerikan CNN kanalının 2008'de yaptığı bir araştırmada da İsrail'in yasadışı küresel insan organ ticaretinin önemli bir merkezi olduğu belirlenmişti. İsrailli doktor Meira Weiss de "Over Their Dead Bodies" adlı kitabında 1996- 2002 arasında ölü Filistinlilerden alınan organların İsrail üniversitelerindeki tıbbi araştırmalarda kullanıldığını ve İsrailli hastaların bedenlerine nakledildiğini iddia etmişti.

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