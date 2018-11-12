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Kanada Başbakanı Trudeau: Kaşıkçı cinayetinin ses kayıtlarını dinledik

Kanada Başbakanı Justin Trudeau, Cemal Kaşıkçı cinayetinin ses kayıtlarını dinlediklerini açıkladı.

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Kanada Başbakanı Justin Trudeau, Kanada İstihbarat'ının Cemal Kaşıkçı cinayetinin ses kayıtlarını dinlediklerini açıkladı.

Kanada Başbakanı Justin Trudeau, Suudi Arabistan İstanbul Başkonsolosluğunda öldürülen gazeteci Cemal Kaşıkçı’nın ses kaydını Kanada İstihbaratı tarafından dinlendiğini açıkladı. Başbakan Trudeau, kayıtları şahsen dinlemediğini bildirdi. Trudeau, Suudi Arabistan'a karşı atılacak adımlarda ortak fikre sahip müttefiklerle beraber çalışacaklarını söyledi.

Gazeteci Cemal Kaşıkçı 2 Ekim’de, Suudi Arabistan İstanbul Başkonsolosluğunda öldürülmüştü.

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