Kanada Başbakanı Trudeau: Putin'in hesap vermesi için dünya elinden geleni yapacak

AA 11 Mart 2022 Cuma 11:19 - Güncelleme: 11 Mart 2022 Cuma 11:19

Trudeau, Polonya'yı ziyaretinde, Ukrayna'daki duruma dair değerlendirmelerde bulundu. Ukrayna'dan milyonlarca kişinin her şeylerini arkalarında bırakarak kaçtığını görmenin kendisini üzdüğünü vurgulayan Trudeau, Kanada'nın yardım edeceğini, buna hazır olduklarını kaydetti. Trudeau, Polonya'da Cumhurbaşkanı Andrzej Duda ve Başbakan Mateusz Morawiecki ile yaptığı görüşmede, bu ülkenin Ukrayna'ya desteğini ve mültecilere kapılarını açmasını memnuniyetle karşıladığını belirtti.

'UKRAYNALILARIN ÇALIŞMALARINA VE EĞİTİM ALMALARINA İZİN VERECEĞİZ'

Ukraynalı mültecilerin ülkeye hızlıca alınabilmesi için göçmenlik prosedürlerinin ivedilikle değiştirildiğine işaret eden Trudeau, "(Ukraynalıların) Geldiklerinde çalışmalarına ve eğitim almalarına izin vereceğiz." dedi. Trudeau, Ukrayna'da çatışmanın bitmesinin ardından ülkelerine geri dönmek istemeyenlerin kalmaya devam edebileceğini ifade etti.

'PUTİN'İN HESAP VERMESİ İÇİN ELİNDEN GELENİ YAPACAĞIZ'

Rusya'yı ve Rus yetkilileri Ukrayna'daki saldırılarından ötürü Uluslararası Ceza Mahkemesinde yargı önüne çıkaracaklarını söyleyen Trudeau, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in savaş suçlarına ilişkin hesap vermesi için dünyanın elinden geleni yapacağını dile getirdi. Trudeau, vatanlarını savunan Ukrayna halkının güçlü ve azimli direnişine dikkati çekerek Putin'in büyük bir hata yaptığını ve savaşı kaybedeceğini sözlerine ekledi.