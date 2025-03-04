Kanada Başbakanı Trudeau: Trump zeki ancak yaptığı aptalca

Trudeau, başkent Ottawa'da kameralar karşısına çıkarak, ABD'nin Kanada'ya uyguladığı yüzde 25 gümrük vergilerini eleştirdi.

ABD'nin en yakın müttefiki ve ortağına karşı ticaret savaşı başlattığını belirten Trudeau, "Direkt olarak ABD'deki birine, Donald'a seslenmek istiyorum: Wall Street Journal'la aynı fikirde olmak benim alışkanlığım değil ama Donald, çok zeki bir adam olmana rağmen bunun çok aptalca bir şey olduğunu söylüyorlar." dedi.

Trudeau, Kanadalıların makul ve nazik olduğunu ancak ülkenin refahının tehlikede olduğu bir kavgadan ise geri adım atmayacaklarını söyledi.

ABD'nin uyguladığı yüzde 25'lik gümrük vergilerine karşılık Kanada, 155 milyar dolar değerindeki ABD mallarına aynı oranda karşılık vereceğini açıkladı. Trudeau, bu vergilerin 30 milyar dolar değerindeki mallara hemen, geri kalan 125 milyar dolar değerindeki ürünlere ise 21 gün içinde uygulanacağını belirtti.

Trudeau, burada, "Doğrudan Amerikan halkına seslenmek istiyorum. Bunu istemiyoruz. Sizinle bir dost ve müttefik olarak çalışmak istiyoruz. Sizin de zarar görmenizi istemiyoruz, ancak hükümetiniz size bunu yapmayı seçti." diye seslendi.

Amerikalıların bu yeni gümrük tarifeleri nedeniyle işlerini kaybedeceğini, market alışverişi, benzin, araba ve ev için daha fazla para ödeyeceklerini değerlendiren Trudeau, ayrıca ABD'nin uyguladığı gümrük vergilerinin Kanadalıları da etkileyeceği uyarısında bulundu.

Trudeau, ABD ile söz konusu gümrük vergilerini karşılıklı olarak kaldırma konusunda her zaman görüşmelere açık olduğunu da ifade etti.

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