İSTANBUL 8°C / 3°C
Parçalı bulutlu, güneşli
4 Mart 2025 Salı / 5 Ramazan 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    36,4497
  • EURO
    38,6357
  • ALTIN
    3411.52
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Kanada Başbakanı Trudeau: Trump zeki ancak yaptığı aptalca
Dünya

Kanada Başbakanı Trudeau: Trump zeki ancak yaptığı aptalca

Kanada Başbakanı Justin Trudeau, ABD'nin en yakın ortağı Kanada'ya karşı ticaret savaşı başlattığını belirterek, ABD Başkanı Donald Trump'ın 'çok zeki biri olmasına rağmen yaptığının aptalca' olduğu fikrine katıldığını söyledi.

AA4 Mart 2025 Salı 21:12 - Güncelleme:
Kanada Başbakanı Trudeau: Trump zeki ancak yaptığı aptalca
ABONE OL

Trudeau, başkent Ottawa'da kameralar karşısına çıkarak, ABD'nin Kanada'ya uyguladığı yüzde 25 gümrük vergilerini eleştirdi.

ABD'nin en yakın müttefiki ve ortağına karşı ticaret savaşı başlattığını belirten Trudeau, "Direkt olarak ABD'deki birine, Donald'a seslenmek istiyorum: Wall Street Journal'la aynı fikirde olmak benim alışkanlığım değil ama Donald, çok zeki bir adam olmana rağmen bunun çok aptalca bir şey olduğunu söylüyorlar." dedi.

Trudeau, Kanadalıların makul ve nazik olduğunu ancak ülkenin refahının tehlikede olduğu bir kavgadan ise geri adım atmayacaklarını söyledi.

ABD'nin uyguladığı yüzde 25'lik gümrük vergilerine karşılık Kanada, 155 milyar dolar değerindeki ABD mallarına aynı oranda karşılık vereceğini açıkladı. Trudeau, bu vergilerin 30 milyar dolar değerindeki mallara hemen, geri kalan 125 milyar dolar değerindeki ürünlere ise 21 gün içinde uygulanacağını belirtti.

"SİZİN DE ZARAR GÖRMENİZİ İSTEMİYORUZ"

Trudeau, burada, "Doğrudan Amerikan halkına seslenmek istiyorum. Bunu istemiyoruz. Sizinle bir dost ve müttefik olarak çalışmak istiyoruz. Sizin de zarar görmenizi istemiyoruz, ancak hükümetiniz size bunu yapmayı seçti." diye seslendi.

Amerikalıların bu yeni gümrük tarifeleri nedeniyle işlerini kaybedeceğini, market alışverişi, benzin, araba ve ev için daha fazla para ödeyeceklerini değerlendiren Trudeau, ayrıca ABD'nin uyguladığı gümrük vergilerinin Kanadalıları da etkileyeceği uyarısında bulundu.

Trudeau, ABD ile söz konusu gümrük vergilerini karşılıklı olarak kaldırma konusunda her zaman görüşmelere açık olduğunu da ifade etti.

'Şimdi işleri yoluna koyma zamanı' Zelenski geri adım attı

Trump, üniversitelerdeki gösterilerle ilgili sert tedbirler alacaklarını belirtti

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.