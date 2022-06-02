Kanada ordusu ile Çin arasında uçak tacizi gerilimi

Kanada ordusu, Birleşmiş Milletler'in Kuzey Kore'ye yönelik yaptırımlarını uygulamaya yardımcı olan Kanada gözetleme uçaklarının, Çin jetleri tarafından defalarca taciz edildiğini iddia etti.

Kanada Silahlı Kuvvetleri Çarşamba günü yaptığı açıklamada, Çin savaş uçaklarının çok yaklaştığını ve Kanada uçaklarının çarpışmayı önlemek için rotasını değiştirmek zorunda kaldığını söyledi.

Kanada Silahlı Kuvvetleri Medya İlişkileri Şefi Dan Le, "Bu etkileşimlerde PLAAF (Halk Kurtuluş Ordusu Hava Kuvvetleri) uçakları uluslararası hava güvenliği normlarına uymadı. Bu etkileşimler profesyonelce değil ve/veya RCAF (Kraliyet Kanada Hava Kuvvetleri) personelimizin güvenliğini riske atıyor" dedi.

Kanada, iddia edilen karşılaşmaların, Kanada'nın Kuzey Kore'ye yönelik yaptırımların uygulanmasına katkısı olan NEON Operasyonunun en son tekrarı sırasında uluslararası hava sahasında meydana geldiğini iddia ediyor.

Kesin tarihler vermedi, ancak karşılaşmaların giderek sıklaştığı açıklandı.

Çin ve yabancı savaş uçakları arasında başka yakın karşılaşmalar da oldu.

Bunların en kötüsü 2001 yılında bir Çin savaş uçağının Güney Çin Denizi üzerinde bir ABD Donanması keşif uçağıyla çarpışması sonucu meydana geldi .

Çin F-8 savaş uçağının pilotu öldü ve ABD uçağı Çin'in Hainan Adası'na acil iniş yapmak zorunda kaldı. 24 ABD'li mürettebat, serbest bırakılmadan önce 11 gün boyunca Çin adasında tutuldu.