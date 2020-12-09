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Dünya

Kanada Senatosu Türkiye ve Azerbaycan'ın kınanmasını da içeren önergeyi reddetti

Kanada Senatosu, Dağlık Karabağ'ın bağımsız devlet olarak tanınması konusundaki önergeyi reddetti. Önerge Azerbaycan ve Türkiye'nin de kınanmasını içeriyordu.

AA09 Aralık 2020 Çarşamba 09:26 - Güncelleme: 09 Aralık 2020 Çarşamba 09:26
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Kanada Senatosunun dün gece saatlerindeki oturumunda önerge sunan Muhafazakar Partinin Yunan asıllı Quebec eyaleti Senatörü Leo Housakos’un teklifi, Senatonun çoğunluğu tarafından kabul görmedi.

Housakos, önergesinde, Kanada hükümetince Dağlık Karabağ’a yönelik sözde Azerbaycan ve Türkiye'nin kınanması, Türkiye’ye askeri malzeme ihracının daimi olarak yasaklanması ve Dağlık Karabağ'ın bağımsız devlet olarak tanınmasını istedi.

Senato Genel Kurulunda yapılan oylamada, önergeye 53 senatör "hayır" oyu verirken, lehte oyların sayısı 16’da kaldı. Oylamada 5 senatör ise "çekimser" oy kullandı.

Fransa Ulusal Meclisi de geçen hafta skandal bir karar alarak, uluslararası hukuka göre, Azerbaycan toprağı olan ve bir kısmı halen Ermenistan işgalinde kalan "Dağlık Karabağ'ın acilen devlet olarak tanınmasını" öngören tasarıyı kabul etmişti.

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