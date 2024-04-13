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Dünya

Kanada vatandaşlarını İsrail'e seyahat etmemeleri konusunda uyardı

Kanada Dışişleri Bakanı Melanie Joly, İsrail'e yönelik beklenen misilleme saldırı tehdidinin artması nedeniyle vatandaşlarını İsrail, Gazze Şeridi ve Batı Şeria'ya seyahat etmemeleri konusunda uyardı.

IHA13 Nisan 2024 Cumartesi 19:59 - Güncelleme:
Kanada vatandaşlarını İsrail'e seyahat etmemeleri konusunda uyardı
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İran'ın İsrail'e yönelik beklenen misilleme saldırısı dünyayı teyakkuza geçirdi. Vatandaşlarına seyahat uyarısı yapan ülkelere her gün bir yenisi eklenirken, yeni açıklama Kanada'dan geldi. Kanada Dışişleri Bakanı Melanie Joly yaptığı açıklamada, "İsrail topraklarına yönelik saldırı riskinin artmasıyla birlikte, bölgedeki güvenlik durumu son derece istikrarsız olmaya devam ediyor ve aniden tırmanabilir" ifadelerini kullanarak, vatandaşlarını İsrail, Gazze ve Batı Şeria'ya seyahat etmemeleri konusunda uyardı. Halihazırda bölgede bulunan Kanadalıların ise hemen ayrılmaları gerektiğini söyledi.

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