Kanada'da 6,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi
Kuzey Amerika ülkesi Kanada'da 6,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
- AA
ABD Jeolojik Araştırmalar Kurumundan (USGS) yapılan açıklamada, ülkenin güneybatısındaki liman kasabası Port Hardy'nin 218 kilometre açığında 6,6 büyüklüğünde deprem olduğu bildirildi. Deniz tabanının 11 kilometre altında gerçekleşen depremin ardından dev dalga uyarısı yapılmadı.
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