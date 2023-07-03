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Dünya

Kanada'da hayvanlar üzerinde test yasağı

Kanada Sağlık Bakanlığı, kozmetik ürünlerin hayvanlar üzerinde test edilmesini ve hayvanlar üzerinde test edilmediğini kanıtlamayan kozmetik ürünlerin satışını yasakladı.

AA3 Temmuz 2023 Pazartesi 15:42 - Güncelleme:
Kanada'da hayvanlar üzerinde test yasağı
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Bakanlığın resmi internet sayfasından yapılan açıklamada, "Bill C-47 Gıda ve İlaç Yasası"nın hem kozmetik ürünlerin hayvanlar üzerinde test edilmesini hem de hayvan testi verilerine dayanan ürünlerin satışını yasaklayacak şekilde değiştirildiği belirtildi.

Açıklamada, uygulama ile Kanada'nın, hayvanlar üzerinde kozmetik testleri yasaklayan Avrupa Birliği, Avustralya, Birleşik Krallık ve Güney Kore saflarına katıldığı kaydedildi.

Açıklamada ifadelerine yer verilen Kanada Sağlık Bakanı Jean-Yves Duclos, "Kanadalılara satın aldıkları ürünlerin zulüm içermediğini garanti etmekten gurur duyuyoruz. Daha fazla hayvanın kozmetik testlerden dolayı acı çekmemesi ve ölmemesi için güvenli, zulüm içermeyen alternatifler keşfetmek üzere uzmanlar ve uluslararası ortaklarla çalışmaya devam edeceğiz." dedi.

Yapılan değişiklikle Bill C-47 Gıda ve İlaç Yasası, "Bir hayvan üzerinde yapılan bir testten elde edilen fiziksel veya zihinsel olarak acı, ızdırap veya yaralanmaya neden olabilecek verilere dayanmadığını kanıtlayamayan hiçbir kozmetik ürün satılamaz. Hiç kimse bir hayvan üzerinde, hayvana fiziksel veya zihinsel olarak acı, ızdırap veya yaralanmaya neden olabilecek bir test yapmayacaktır." ifadeleri yer aldı.

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