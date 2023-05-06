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Dünya

Kanada'da onlarca farklı noktada orman yangını! 19'u kontrolden çıktı

Kanada'nın Alberta eyaletinde 78 farklı noktada orman yangınıyla mücadele edildiği, 19'unun kontrolden çıktığı açıklandı.

IHA6 Mayıs 2023 Cumartesi 01:00 - Güncelleme:
Kanada'da onlarca farklı noktada orman yangını! 19'u kontrolden çıktı
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Kanada'nın Alberta eyaletinde 78 farklı noktada orman yangınıyla mücadele edildiği, 19'unun kontrolden çıktığı belirtildi.

Kanada'nın Alberta eyaletindeki 78 noktada orman yangınıyla mücadele ediliyor. Little Red River Cree Nation bölgesinde bulunan Fox Lake'de alevlere karadan ve havadan müdahale edilirken, 4 bin 400 hektarlık alan küle döndü. Yangında yaklaşık 20 ev kullanılamaz hale geldi, 3 bin 700 kişi de evlerinden tahliye edildi. Drayton Valley bölgesinin güneydoğusundaki orman yangınında şu ana kadar bin 500 hektarlık alan kül oldu. 7 bin 200 kişi tahliye edildi. Eyalet genelindeki 78 aktif yangından 19'unun kontrolden çıktığı aktarıldı. Alberta Wildfire yöneticisi Christie Tucker düzenlediği basın toplantısında, 1 Ocak'tan bu yana 348 orman yangını çıktığını, 25 bin hektardan fazla arazinin yandığını belirtti.

Alevlerle mücadele sürüyor.

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