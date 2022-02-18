İSTANBUL 13°C / 3°C
Parçalı bulutlu, güneşli
18 Şubat 2022 Cuma / 17 Recep 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    13,5475
  • EURO
    15,4259
  • ALTIN
    823.286
  • BIST100
    2009.99
  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Kanada'da 'Özgürlük Konvoyu' protestocuları gözaltına alındı
Dünya

Kanada'da 'Özgürlük Konvoyu' protestocuları gözaltına alındı

Kanada'nın başkenti Ottawa'da, Kovid-19 kısıtlamalarına tepki olarak organize edilen 'Özgürlük Konvoyu' protestosuna katılan kamyon şoförlerinin gözaltına alınmaya başlandığı bildirildi.

AA18 Şubat 2022 Cuma 07:21 - Güncelleme: 18 Şubat 2022 Cuma 07:21
ABONE OL

Ottawa polisi, göstericileri şehir merkezinden uzaklaştırmasının yakın olduğunu açıklamasından yaklaşık iki saat sonra bazı kamyon şoförlerini gözaltına almaya başladı.

Ocak sonundan bu yana süren protestonun organizatörleri arasında olduğu söylenilen Chris Baber'in de gözaltına alındığı görüntüler Kanada medyasına yansırken polis henüz protesto liderinin kimliğini doğrulamadı.

Gözaltılara rağmen bazı protestocuların Parlamento Tepesi'nde müzik eşliğinde karda dans ettiği, sarı yelekli çok sayıda polisin göstericilere broşür dağıtarak dağılmamaları durumunda tutuklanabilecekleri konusunda uyardığı görüldü.

Gözaltılar federal hükümetin Acil Durumlar Yasası'nı pazartesi günü yürürlüğe koymasının ardından gelirken ülkede "Savaş Yasası" olarak da bilinen yasanın, kabul edildiği 1988'den bu yana ilk kez uygulandığına işaret edildi.

  • özgürlük konvoyu
  • kanada
  • protestocular

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.