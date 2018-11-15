Kanada'dan Arakanlıların Myanmar'a geri gönderilmesine tepki gösterdi

Kanada Dışişleri Bakanı Chrystia Freeland ve Uluslararası Kalkınma Bakanı Marie-Claude Bibeau, yaptıkları ortak yazılı açıklamada, Arakanlı Müslümanların bu ay içinde Myanmar'a geri gönderilmeye başlanmasından derin endişe duyduklarını bildirdi.

Açıklamada, "Birleşmiş Milletler (BM) kurumları ve uluslararası örgütlerin raporlarında, Myanmar'a dönme koşullarının yetersiz olduğu açıktır. Kriz devam ediyor. Arakan'da şiddet ve şiddeti uygulayanların cezasızlığı devam ediyor. İnsanlar ülkeden kaçmaya devam ederken, sığınmacılar şiddet ve insan hakları ihlallerinin yaşanmaya devam ettiği bir çevreye iade edilmemelidir." ifadeleri yer aldı.

Kanada'nın, Arakanlı Müslümanların Myanmar'a geri gönderilmesinin gönüllü, güvenli, onurlu ve sürdürülebilir olması gerektiğini sürekli vurguladığına dikkat çekilen açıklamada, şu değerlendirmelere yer verildi:

"Mültecilerin olası geri dönüşlerinin gönüllülüğünü belirlemek için BM Mülteciler Yüksek Komiserliğinin hayati rolünün altını çiziyor ve geri dönüşlerin bilgilendirilmiş rızaya dayalı olmasını istiyoruz.

Myanmar hükümetine, geri dönen Arakanlı Müslümanların korunması ve insan haklarının garanti altına alınması çağrısında bulunuyoruz. Geri gönderme aceleye getirilmemelidir. BM, uluslararası örgütler ve gözlemcilerin geri dönüş çabalarını izleme ve değerlendirmelerine tam ve engelsiz erişim hakkı vermeleri için Myanmar hükümetini göreve çağırıyoruz.”

Öte yandan BM İnsan Hakları Yüksek Komiseri Michelle Bachelet de önceki gün yaptığı açıklamada, Arakanlı Müslümanların Myanmar'a geri gönderilmesi durumunda ciddi risklerle karşı karşıya kalacağı uyarısında bulunmuştu.

Myanmar'ın Kuzey Arakan bölgesindeki Müslümanlara yönelik şiddet olaylarının sürdüğüne dair raporlara atıfta bulunan Bachelet, Bangladeş'in bu planlarını durdurmasını istemişti.

BM de 18 Eylül'de yayımladığı raporunda, Myanmar hükümetini Arakanlı Müslümanlara "etnik temizlik" ve "soykırım" uygulamakla suçlamıştı.