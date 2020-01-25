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Dünya

Kanada'dan Elazığ depremiyle ilgili Türkiye'ye taziye mesajı

Kanada Başbakanı Justin Trudeau, Elazığ'da meydana gelen depreme ilişkin taziye mesajı yayımladı.

AA25.01.2020  10:30 - Güncelleme: 25.01.2020  10:30

Başbakan Trudeau, sosyal medya platformu Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Türkiye'den yıkıcı haberler geldiğini" belirterek, "Kalplerimiz bugünkü depremde yaralanan veya sevdiklerini kaybeden herkesle beraber. Sizler bu gece dualarımızdasınız." ifadelerini kullandı.

Diğer yandan Türkiye'nin Ottawa Büyükelçisi Kerim Uras da Justin Trudeau'nun paylaşımına aynı platformdaki hesabından teşekkür etti. Uras paylaşımında, "Sayın Başbakan, verdiğiniz destek için vatandaşlarımız adına teşekkür ederim." dedi.

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