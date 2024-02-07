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Dünya

Kanada'dan Gazze Sorumlusu Yahya Sinvar'a yaptırım

Kanada, aralarında Hamas'ın Gazze Sorumlusu Yahya Sinvar'ın da bulunduğu toplam 11 kişiye yaptırım uygulandığını bildirdi.

AA7 Şubat 2024 Çarşamba 19:58 - Güncelleme:
Kanada'dan Gazze Sorumlusu Yahya Sinvar'a yaptırım
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CBC News'un haberine göre, Kanada Dışişleri Bakanı Melanie Joly, yaptığı açıklamada, ilk defa yaptırım listesine devlet dışı bazı aktörlerin alındığını belirtti.

Yaptırım uygulananlar arasında Filistin İslami Cihad Hareketi'ne bağlı bir kişinin de bulunduğunu aktaran Joly, toplam 11 kişiye yaptırım kararı alındığını ifade etti.

Joly, listeye alınanlar arasında Hamas'ın Gazze Sorumlusu Sinvar'ın da bulunduğunu duyurdu.

Öten yandan Ottawa hükümeti, Batı Şeria'daki Filistinlilere şiddet uygulayan İsrailli yerleşimcilere yönelik yaptırım uygulamayı planlıyor.

ABD ve İngiltere de 13 Aralık 2023'te aralarında Hamas ve Filistin İslami Cihad Hareketi kurucuları, yöneticileri ve maddi destek sağladığı iddia edilen kişilerden oluşan 7 isme yönelik yaptırım uygulamıştı.

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