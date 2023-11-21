İSTANBUL 16°C / 12°C
Parçalı bulutlu, güneşli
21 Kasım 2023 Salı / 9 CemaziyelEvvel 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    28,8043
  • EURO
    31,6156
  • ALTIN
    1844.08
  • BIST100
    7990.76
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Kanada'dan İsrail hükümetine çağrı: Yerleşimcilerin şiddet eylemlerini durdurun
Dünya

Kanada'dan İsrail hükümetine çağrı: Yerleşimcilerin şiddet eylemlerini durdurun

Kanada, İsrail'i, Batı Şeria'da Yahudi 'yerleşimcilerin' Filistinlilere şiddetini durdurmak için ivedilikle harekete geçmeye çağırdı.

AA21 Kasım 2023 Salı 10:15 - Güncelleme:
Kanada'dan İsrail hükümetine çağrı: Yerleşimcilerin şiddet eylemlerini durdurun
ABONE OL

Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Batı Şeria'da Filistinlilerin zorla yerlerinden edildiğine dair ciddi endişelerin olduğu vurgulandı.

Açıklamada, "Kanada, İsrail hükümetini, yerleşimcilerin şiddet eylemlerini durdurmaya ve Filistin halkının korunması için ivedilikle harekete geçmeye çağırıyor." ifadesi kullanıldı.

Filistinlilere yönelik şiddet eylemlerinin faillerinden hesap sorulması gerektiğine işaret edilen açıklamada, Kanada'nın, bağımsız Filistin ve İsrail devletinin barış içinde var olduğu iki devletli çözümü desteklediği kaydedildi.

Açıklamada, Kanada'nın, Filistinlilerin kendi kaderlerini tayin etme hakkını tanımayı sürdürdüğünü, bölgede uzun süreli ve kapsamlı barış sağlanması amacına da bağlı olduğu belirtildi.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Kudüs'te, 7 Ekim'den bu yana İsrail güçleri ve Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 217 Filistinli hayatını kaybetti.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.