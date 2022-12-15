Kanada'dan Kuzey Akım 1 kararı

Kanada'nın Montreal kentinde Temmuz ayında tamirde olan Kuzey Akım 1 tribünleri Rusya'nın Ukrayna'yı işgal etmesiyle Rusya'ya getirilen yaptırımlara takılmış, Gazprom Kuzey Akım 1'de kullanılacak tribünlerin gelmemesi sebebiyle gaz iletimini yüzde 40'a düşüreceğini duyurmuştu. Kanada Doğal Kaynaklar Bakanı Jonathan Wilkinson, Temmuz ayında "Kanada, Siemens Kanada'ya onarılan Kuzey Akım 1 türbinlerinin Almanya'ya iade edilmesine izin vermesi için zaman sınırlı ve iptal edilebilir bir izin verecek" açıklamasını yapmıştı.

Kanada Dışişleri Bakanı Melanie Joy ve Doğal Kaynaklar Bakanı Jonathan Wilkinson, dün ortak bir açıklama yayınlayarak tribünlere getirilen yaptırım muafiyetini kaldırdığını duyurdu. Açıklamada yaptırım muafiyeti getirildikten sonra Kuzey Akım 1'deki gaz iletiminin normal seviyelere dönmediği vurgulandı ve tribünlerin Rusya'ya gitmediği bu süre boyunca Almanya'da kaldığı belirtildi.

Kuzey Akım 1'de Eylül ayında yaşanan patlamaların yol açtığı sızıntılar sonrasında boru hattının çalışmasının mümkün olmadığı vurgulanan açıklamada, Kanada hükümetinin bu sebeplerle müttefiklerle görüşerek tek seferlik yaptırım muafiyetinin kaldırdığını ifade etti.