İSTANBUL 16°C / 13°C
Parçalı bulutlu, güneşli
15 Aralık 2022 Perşembe / 22 CemaziyelEvvel 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    18,6519
  • EURO
    19,8283
  • ALTIN
    1065.67
  • BIST100
    5131.12
Dünya

Kanada'dan Kuzey Akım 1 kararı

Kanada Dışişleri Bakanı Melanie Joy, dün Ukrayna'nın işgali üzerine Rusya'ya getirilen yaptırımlara takılan ve o sırada Kanada'da tamirde olan Kuzey Akım 1 boru hattı tribünleri için getirilen 'yaptırım muafiyetini' kaldırdığını duyurdu.

DHA15 Aralık 2022 Perşembe 16:10 - Güncelleme:
Kanada'dan Kuzey Akım 1 kararı
ABONE OL

Kanada'nın Montreal kentinde Temmuz ayında tamirde olan Kuzey Akım 1 tribünleri Rusya'nın Ukrayna'yı işgal etmesiyle Rusya'ya getirilen yaptırımlara takılmış, Gazprom Kuzey Akım 1'de kullanılacak tribünlerin gelmemesi sebebiyle gaz iletimini yüzde 40'a düşüreceğini duyurmuştu. Kanada Doğal Kaynaklar Bakanı Jonathan Wilkinson, Temmuz ayında "Kanada, Siemens Kanada'ya onarılan Kuzey Akım 1 türbinlerinin Almanya'ya iade edilmesine izin vermesi için zaman sınırlı ve iptal edilebilir bir izin verecek" açıklamasını yapmıştı.

Kanada Dışişleri Bakanı Melanie Joy ve Doğal Kaynaklar Bakanı Jonathan Wilkinson, dün ortak bir açıklama yayınlayarak tribünlere getirilen yaptırım muafiyetini kaldırdığını duyurdu. Açıklamada yaptırım muafiyeti getirildikten sonra Kuzey Akım 1'deki gaz iletiminin normal seviyelere dönmediği vurgulandı ve tribünlerin Rusya'ya gitmediği bu süre boyunca Almanya'da kaldığı belirtildi.

Kuzey Akım 1'de Eylül ayında yaşanan patlamaların yol açtığı sızıntılar sonrasında boru hattının çalışmasının mümkün olmadığı vurgulanan açıklamada, Kanada hükümetinin bu sebeplerle müttefiklerle görüşerek tek seferlik yaptırım muafiyetinin kaldırdığını ifade etti.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.