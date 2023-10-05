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Dünya

Kanarya Adaları'nda orman yangını: 3 binden fazla insan tahliye edildi

İspanya'nın güneybatısındaki Kanarya Adaları'ndan Tenerife'de dün gece saatlerinde çıkan orman yangını sebebiyle 3 bini aşkın kişinin tahliye edildiği açıklandı. Yetkililer çıkan yangının son 40 yıldır en kötü orman yangını olduğunu bildirdi.

AA5 Ekim 2023 Perşembe 16:20 - Güncelleme:
Kanarya Adaları'nda orman yangını: 3 binden fazla insan tahliye edildi
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Tenerife'nin acil durum yetkilisi Blanca Perez, yaptığı açıklamada, dün gece geç saatlerde çıkan yangının hızla büyümesiyle tahliyeye başladıklarını belirtti.

Perez, alevlerin yaklaşık 15 bin hektarlık alana yayıldığını, bunun Ada'da son 40 yıldaki en kötü orman yangını olduğunu bildirdi.

Kanarya Adaları Özerk Yönetimi Başkanı Fernando Clavijo da yangın nedeniyle 3 binden fazla kişinin tahliye edildiği bilgisini vererek, alevlere müdahalede Acil Müdahale Askeri Birliği (UME) ekiplerinin yardımlarından ve ekipmanlarından faydalandıklarını kaydetti.

ADA, AĞUSTOSTA DA ORMAN YANGINLARIYLA MÜCADELE ETMİŞTİ

Tenerife'de ağustos ayında yerleşim yerlerini tehdit eden orman yangını nedeniyle 5 köy boşaltılmıştı.

Clavijo, İspanya emniyet güçlerine bağlı kırsal alanlarda düzeni sağlamaktan sorumlu askeri teşkilat "Sivil Muhafızlar"ın, Tenerife Adası'ndaki Arafo Dağı'nda 15 Ağustos'ta başlayan orman yangınının "kundaklama sonucu" çıktığını doğruladığını açıklamıştı.

Tenerife Valisi Rosa Davila da 8 bin hektardan fazla ormanın yandığını dile getirmiş ve yaklaşık 12 bin kişinin tahliye edildiğini duyurmuştu.

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