Korkunç olay! Kafasında bıçakla sokak ortasında Kanlar içerisinde kaldı

24 Haziran 2020 Çarşamba 17:46 - Güncelleme: 24 Haziran 2020 Çarşamba 17:50

36 yaşında bir adam, Harlem'de sokak ortasında kafasından bıçaklandı. Harlem'de salı günü öğlen 12.00 sularında meydana gelen olayda, bir kadını korumaya çalışan 36 yaşındaki adam, kafasından bıçaklanarak kanlar içerisinde kaldı.

İsmi açıklanmayan 36 yaşındaki adam, kimliği belirlenemeyen dört erkek tarafından darbedilen kadını korumaya çalıştı.

Kadınla ilişkisi bilinmeyen adam, dört saldırganla önce sözlü olarak tartışmaya başladı. Ancak tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü.

Dört saldırgan, üzerinde beyaz bir atlet olan adamı kafasından bıçakladı. Çevredeki insanlar, şaşkın bakışlarla adamın kanlar içerisindeki halini videoya çekti.

Koluna beyaz bir bez parçası bağladığı görülen ve kafasında mutfak bıçağıyla ambulanstaki sağlık ekibinin kendisine müdahale etmesini bekleyen adamın görüntüleri, sosyal medyada binlerce kez paylaşıldı.

Görüntülerde olaya tanık olanların panik halinde kaçıştığı görülürken etraftan çığlıklar yükseldiği duyuluyor.

İngiliz gazetesi Daily Mail'in aktardığına göre, kadın da bıçakla yanağından yaralandı. Hastaneye kaldırılan adam ve kadının sağlık durumunun stabil olduğu bildirildi.

Milliyet'in haberine göre, New York Polisi, henüz olayla ilgili tutuklama yapılmadığını, ancak soruşturmanın sürdüğünü bildirdi.

Olay, New York sakinlerini de endişelendirdi. Bir sosyal medya kullanıcısı, New York'lu politikacılar, şehrin kontrolünü kaybetti. Bir gün evsiz bir adam Manhattan'da ateşe verilirken başka bir gün bir adam kafasına bıçaklanıyor. Bir ay içinde 125 silahlı saldırı yaşandı." ifadelerini kullandı.