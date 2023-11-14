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Dünya

Kara mayınları 2022'de 4 bin 710 kişinin hayatını kaybetmesine neden oldu

Kara Mayınlarının Yasaklanması için Uluslararası Kampanya (ICBL), '2023 Kara Mayını Takip Raporu'nu yayımladı.

AA14 Kasım 2023 Salı 22:56 - Güncelleme:
Kara mayınları 2022'de 4 bin 710 kişinin hayatını kaybetmesine neden oldu
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Birleşmiş Milletler (BM) Cenevre Ofisi'nde 20-24 Kasım'da düzenlenecek 25. Mayın Yasağı Sözleşmesi Taraf Ülkeleri Toplantısı öncesinde ICBL tarafından yayımlanan raporda, anti personel mayınların neden olduğu can kayıplarının 2022'ye kıyasla bu yıl arttığı kaydedildi.

Rapora göre, 2022'de yüzde 85'i sivil olmak üzere 4 bin 710 kişi kara mayınları ve savaş kalıntısı patlayıcılar nedeniyle yaşamını yitirdi.

Yemen ve Myanmar'daki çatışmalarda, mayınlar nedeniyle 500'den fazla kişi hayatını kaybetti ve can kayıplarının en yüksek olduğu ülkeler, Suriye ve Ukrayna oldu.

Suriye'de 834 ve Ukrayna'da 608 kişi kara mayınları nedeniyle hayatını kaybetti.

Myanmar ve Rusya'nın 2022'de "Ottawa Anlaşması"na uymadığı, Kolombiya, Hindistan, Myanmar, Tayland ve Tunus'ta da devlet dışı silahlı aktörlerin anti personel mayın kullandığı belirtildi.

Söz konusu sözleşmenin taraflarından Bosna Hersek, Kamboçya, Hırvatistan, Etiyopya, Irak, Türkiye ve Ukrayna, en çok anti personel mayını bulunan ülkeler arasında yer alırken, dünya çapında 55 devlet ve 5 diğer bölgede anti personel mayını bulunuyor.

Ayrıca, sözleşmenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren, sözleşmenin tarafı 30 ülkede 169 bin 276 anti personel mayın imha edilerek 219 kilometre kare alan mayından temizlendi.

Özellikle Kamboçya ve Hırvatistan'da, 2022'ye değin mayın döşeli alanın yaklaşık yüzde 60'ının temizlendiği vurgulandı.

- Ottowa Antlaşması

1 Mart 1999'da yürürlüğe giren ve "Ottawa Anlaşması" olarak da bilinen "Mayın Yasağı Sözleşmesi", mayınların üretimini, kullanımını, depolanmasını ve devredilmesini yasaklıyor.

Tam adı "Anti-Personel Mayınların Kullanımının, Depolanmasının, Üretiminin ve Devredilmesinin Yasaklanması ve Bunların İmhası ile İlgili Sözleşme" olan Ottawa Antlaşması'na 164 ülke taraf olurken, bunlardan 132'si anlaşmayı imzalayıp onayladı. Sözleşmeyi imzalayan ülkelerin hiçbiri kara mayını üretmiyor.

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