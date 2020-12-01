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Dünya

Karabağ hezimetinin nedenini açıkladı: Liderlerin dar görüşlülüğü sebep oldu

Ermenistan'ın eski güvenlik Konseyi sekreteri Artur Bağdasaryan, “Ermenistan, liderlerinin dar görüşlülüğü, askeri, diplomatik ve bilgi istihbaratının etkisizliği nedeniyle Karabağ'da yenilgiye uğradık. Bu başarısızlıktan sonra hükümete güvenmek mümkün değil” dedi.

01 Aralık 2020 Salı 10:10 - Güncelleme: 01 Aralık 2020 Salı 10:10
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Ermenistan'ın eski güvenlik Konseyi sekreteri Artur Bağdasaryan, Karabağ savaşı hakkında Sputnik Armenia'da açıklamalarda bulundu. Bağdasaryan, Ermenistan yöneticilerinin zafere kesin gözle bakması ve kötü analizler neticesinde mağlubiyetin kaçınılmaz olduğunu söyledi. Yenilginin nedenleri arasında askeri düzensizliğin de olduğunu bildiren Bağdasaryan, “ Askeri alanda net bir kontrol sistemi yoktu. Bundan dolayı Ermenistan Güvenlik Konseyi işlevlerini kaybetti.” ifadelerini kullandı.

TÜRK-AZERBAYCAN TATBİKATLARI SAVAŞI TETİKLEDİ

Nahçıvan sınırında büyük ölçekli Türk-Azerbaycan askeri tatbikatlarının savaşı tetiklediğini söyleyen Bağdasaryan, “Düzgün bir analiz yapılmadı. Halkın tepkilerinin azaltmak ve istikrarsızlığın artmasını önlemek için Ermenistan'da erken seçim yapılması lazım. Bu başarısızlıktan sonra hükümete güvenmek mümkün değil" dedi.

ULUSAL ÇIKARLARA İHANET

Öte yandan ülkedeki diğer güvenlik uzmanları, Ermenistan'daki siyasi krizin, 10 Kasım gecesi imzalanan barış antlaşmasının ardından başladığını belirterek bu anlaşmanın ulusal çıkarlara ihanet olduklarını bildirdi. 

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