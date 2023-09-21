Karabağ operasyonu sonrası Zengezur paniği: Ermenistan'ın sonu olacak

44 gün süren İkinci Karabağ Savaşı sonrası Azerbaycan'ın Karabağ bölgesindeki sözde rejimin attığı adımlar, tansiyonun yükselmesine sebep oldu.

Sözde rejim, son günlerde bulundukları bölgede, Azerbaycan ordusunun mevzilerine yakınlaşmak, kendi mevzilerini pekiştirmek için siper kazma ve farklı istihkam faaliyetleri ve sabotaj girişimleri gibi bir dizi provokasyonlarda bulundu.

Ermeni silahlı gruplar, son birkaç ayda Azerbaycan ordusunun mevzilerine sistematik şekilde ateş açmaya ve arazilere mayın döşemeye devam etti.

Azerbaycan'dan gelen, sözde rejimin feshedilmesi taleplerine rağmen Ermeni güçlerinin kontrolündeki topraklarda, 9 Eylül'de sözde "cumhurbaşkanlığı seçimi" yapılması tansiyonu daha da yükseltti.

Son olarak 19 Eylül'de Hocavent ili Ahmetbeyli-Fuzuli-Şuşa kara yolunda mayının üzerinden geçen Azerbaycan devlet kurumuna ait kamyondaki 2 kişi hayatını kaybetti.

Olay yerine giden polis aracının da başka bir mayının üzerinden geçmesi sonucu 4 polis şehit oldu. Bunun üzerine Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Karabağ'da anayasal yapıyı yeniden tesis etmek amacıyla lokal antiterör operasyonu başlatmıştı.

23 SAAT 43 DAKİKA SÜREN OPERASYON



Azerbaycan'ın Karabağ'da düzenlediği 23 saat 43 dakika süren antiterör operasyonu sonucunda, ayrılıkçılar teslim oldu. Azerbaycan ordusu 90'dan fazla muharebe mevzisinin kontrolünü ele geçirdi. Azerbaycan'ın anayasal gereklilikleri çerçevesinde Karabağ ekonomik bölgesinde yaşayan Ermeni nüfusunun yeniden entegrasyonuna başlandı. Azerbaycan topraklarında yasa dışı silahlı kuvvetlerin silahsızlandırılması süreci başladı.

ERMENİ BASININDAN DİKKAT ÇEKEN ÇIKIŞ: ERMENİSTAN'IN SONU OLACAK

The Armenian Weekly adlı haber sitesinde yer alan "İmparator Çıplak" adlı makalede mağlubiyetin faturası Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'a kesilirken sonuçların çok daha ağır olacağı ifade edildi. Söz konusu makalede, "Artsakh'ın (Karabağ) düşüşü son değil. Bu sadece başlangıç. Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bu hafta Birleşmiş Milletler'de de yinelediği gibi, Türkiye ile Azerbaycan, tek millet, iki devlet, Syunik Koridoru (Zengezur Koridoru) aracılığıyla birbirine bağlanacak. Sırada Tavuş ve Sevan olacak. Bu da Ermenistan'ın sonu olacak." değerlendirmesinde bulunulurken işbirlikçi ilan ettikleri rejime karşı harekete geçilmesi çağrısı yapıldı.

