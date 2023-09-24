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Dünya

Karabağ'da çok sayıda mühimmat bulundu

Karabağ bölgesindeki Kelbecer şehrinde kaçak faaliyet gösteren bir firmanın deposunda çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi.

IHA24 Eylül 2023 Pazar 10:01 - Güncelleme:
Karabağ'da çok sayıda mühimmat bulundu
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Karabağ'daki Ermeni ayrılıkçı gruplar ateşkes kararı sonrasında silahlarını teslim ederken, bölgede tarama faaliyetleri sürüyor. Azerbaycan Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Kelbecer ilinde kaçak faaliyet gösteren bir firmanın deposunda silah ve mühimmat bulunduğu bildirildi.

Öte yandan, uzun yıllar Kelbecer'de "Demirli" bakır-molibden madeninde kaçak faaliyetlerde bulunan şirkete ait binaların askeri amaçlı kullanıldığı belirlendi. Açıklamada, bölgede yapılan incelemeler sonucunda, söz konusu firmanın tesislerindeki depoda çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildiği aktarıldı.

  • silah ele geçirme
  • Karabağ Kelbecer
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