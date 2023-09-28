İSTANBUL 23°C / 18°C
Parçalı bulutlu, güneşli
28 Eylül 2023 Perşembe / 14 RebiülEvvel 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    27,4242
  • EURO
    29,0302
  • ALTIN
    1651.31
  • BIST100
    8237.49
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Karabağ'da yaşana Ermeni sakinler için kayıt süreci başlatıldı
Dünya

Karabağ'da yaşana Ermeni sakinler için kayıt süreci başlatıldı

Azerbaycan devleti, ülkeye entegre şekilde yaşamak isteyen Ermeni sakinler için kayıt süreci başlattı.

AA28 Eylül 2023 Perşembe 16:27 - Güncelleme:
Karabağ'da yaşana Ermeni sakinler için kayıt süreci başlatıldı
ABONE OL

Azerbaycan Cumhurbaşkanlığı İdaresinden yapılan açıklamada, Karabağ bölgesinde yaşayan Ermeni sakinlerin, sürdürülebilir entegrasyonu ve devletin korumasından yararlanmalarını sağlamak amacıyla kurulan çalışma grubuna, bu kişilerin hukuki durumlarının tespiti için talimat verildiği bildirildi.

Açıklamada, bu kapsamda Karabağ bölgesinde yaşayan Ermeni vatandaşların kayıt altına alınmasının planlandığı belirtildi.

Başvuru ve kayıt sürecinin, Devlet Göç Dairesince bu amaçla oluşturulan özel bir portal aracılığıyla elektronik ortamda gerçekleştirileceği, Karabağ bölgesinde yaşayan Ermeni sakinlerin gönüllü şekilde ön kayıt yaptırabileceği kaydedildi.

- AZERBAYCAN'IN ANTİTERÖR OPERASYONU

Azerbaycan ordusu, 19 Eylül'de Karabağ'da anayasal düzeni tesis etmek amacıyla antiterör operasyonu başlatmıştı.

Karabağ'daki yasa dışı Ermeni silahlı güçler, yaklaşık 24 saat süren operasyon sonrasında silah bırakmıştı.

Bölgede işgal rejimi kuran sözde Ermeni yönetimi kendini feshettiğini duyurmuştu.

Azerbaycanlı yetkililer, devletin, Ermeni nüfusu ülkeye entegre etmeyi amaçladığını, isteyenlerin vatandaşlığı kabul ederek Azerbaycan toplumunun parçası olabileceğini açıklamıştı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.