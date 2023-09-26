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Dünya

Karabağ'daki patlama ve yangında ölenlerin sayısı 68'e yükseldi

Azerbaycan'ın Karabağ bölgesinde, Hankendi-Askeran yolu üzerinde bulunan benzin depolama tesisinde dün yaşanan patlama ve sonrasında çıkan yangında ölenlerin sayısı 68'e yükseldi.

26 Eylül 2023 Salı 21:05 - Güncelleme:
Karabağ'daki patlama ve yangında ölenlerin sayısı 68'e yükseldi
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Ermenistan'ın resmi haber ajansı Armenpress'in Karabağ'daki Ermeni temsilcilere dayandırdığı habere göre, 25 Eylül'de Hankendi yakınlarında Askeran yolunda bulunan benzin depolama tesisindeki patlama ve yangında ölenlerin sayısı 68 oldu.

Adli Tıp Kurumu, ölenlerden 21 kişinin kimliğinin tespit edildiğini açıkladı.

Öte yandan patlamadan etkilendiği düşünülen 105 kişinin akıbetinin halen belirlenemediği kaydedildi.

Hastanelerde tedavi gören 290 yaralıdan 168'i Ermenistan'daki hastane ve yanık tedavi merkezlerine nakledildi.

Azerbaycan'ın Karabağ bölgesinde, 25 Eylül'de Hankendi-Askeran yolu yakınlarında bir benzin depolama alanında meydana gelen patlama ve sonrasında çıkan yangında çok sayıda kişinin öldüğü, 290 kişinin yaralandığı bildirilmişti.

Azerbaycan Olağanüstü Haller Bakanlığı, benzin depolama alanında çıkan yangının Azerbaycanlı itfaiyeciler tarafından söndürüldüğünü açıklamıştı.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Müşaviri Hikmet Hacıyev, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, yaşanan olaydan zarar gören bölgenin Ermeni ahalisine yardım için Azerbaycan'ın tüm imkanlarını seferber ettiğini, Ağdam, Sabirabad ve Saatlı hastanelerinin yaralıların kabulü ve tedavisi için sağlık personeliyle takviye edildiğini belirtmişti.

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