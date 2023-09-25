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Dünya

Karabağ'daki sivil faaliyetler için Ermenilerin katılımıyla ortak çalışma grubu kurulacak

Azerbaycanlı yetkililer ile Karabağ'daki Ermeni nüfusun temsilcileri arasında yapılan görüşmede, bölgedeki sivil faaliyetler için Azerbaycanlı ve Ermeni asıllı kişilerin ortak çalışma gurubu kurması hususunda mutabakata varıldığı açıklandı.

AA25 Eylül 2023 Pazartesi 18:57 - Güncelleme:
Karabağ'daki sivil faaliyetler için Ermenilerin katılımıyla ortak çalışma grubu kurulacak
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Azerbaycan Cumhurbaşkanlığı İdaresinden yapılan yazılı açıklamada, Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in Karabağ'daki Ermenilerle temaslardan sorumlu temsilcisi milletvekili Ramin Memmedov'un Karabağ Ermenilerinin temsilcileri ile Hocalı'da bir araya geldiği bildirildi.

Açıklamada, görüşmenin yapıcı geçtiği, Ermeni temsilcilerin Azerbaycan tarafından gönderilen gıda ve yakıt yardımları ile elektriğin sağlanması nedeniyle memnuniyetlerini belirttiği kaydedildi.

Açıklamaya göre görüşmede, Karabağ'daki sosyal, insani, ekonomik ve altyapı sorunlarının çözümü için kurulan, Azerbaycan Başbakan Yardımcısı Şahin Mustafayev başkanlığındaki çalışma grubunun Hankendi şehri de dahil olmak üzere bölgede altyapı, sağlık hizmetleri ve diğer sivil faaliyetlerde bulunan ilgili temsilcilerle bir araya gelmesi ve ortak çalışma grubunun oluşturulması hususunda mutabakata varıldığı belirtildi.

Azerbaycanlı ve Ermeni asıllı sağlık personelinin birlikte görev yapacağı bir sahra hastanesinin Hankendi veya Hocalı yakınlarında kurulmasının önerildiği görüşmede, yine Azerbaycanlı ve Ermeni asıllı personelin görev yapacağı seyyar yemekhanenin oluşturulması teklif edildi.

Görüşmede, Azerbaycanlı ve Ermeni asıllı sağlık personelinden karma ekipler kurularak uzak köylerdeki yalnız ve muhtaç insanlara hizmet sağlanması, Karabağ'da yaşayan Ermeni kökenli sivil toplum temsilcilerinin ve aktivistlerin Bakü'ye veya Azerbaycan'ın diğer şehirlerine ziyaretler gerçekleştirmesi önerileri de yapıldı.

Azerbaycanlı yetkililerle Ermeni temsilcilerin yakında yeniden bir araya gelecekleri kaydedildi.

Azerbaycan ordusu, 19 Eylül'de Karabağ'da anayasal düzeni tesis etmek amacıyla antiterör operasyonu başlatmıştı.

Karabağ'daki yasa dışı Ermeni silahlı güçler 24 saat süren operasyon sonrasında silah bırakmıştı.

Azerbaycan, Karabağ Ermenilerinin temsilcilerini entegrasyon konularını görüşmek üzere davet etmişti. Antiterör operasyonu sonrasındaki ilk görüşme 21 Eylül'de Yevlah şehrinde yapılmıştı.

  • karabağ görüşme
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