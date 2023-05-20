İSTANBUL 19°C / 13°C
Parçalı bulutlu, güneşli
20 Mayıs 2023 Cumartesi / 1 Zilkade 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    19,8188
  • EURO
    21,4506
  • ALTIN
    1260.46
  • BIST100
    4501.73
ANA SAYFA
RAMAZAN
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Karadağ'da ''Bağımsızlık Günü'' kutlandı
Dünya

Karadağ'da ''Bağımsızlık Günü'' kutlandı

Batı Balkanlar'ın en küçük ülkesi Karadağ'da, 21 Mayıs Bağımsızlık Günü kapsamında program düzenlendi.

AA20 Mayıs 2023 Cumartesi 00:36 - Güncelleme:
Karadağ'da ''Bağımsızlık Günü'' kutlandı
ABONE OL

Başkent Podgorica'daki Bağımsızlık Meydanında düzenlenen programda konuşan Başbakan Dritan Abazovic, daha önce Sırbistan-Karadağ olarak anılan ülkesinin, 21 Mayıs 2006'da yapılan referandumla Karadağ olmasının üzerinden 17 yıl geçtiğini anımsatarak, bu süre zarfında birçok zorluk ve kriz yaşadıklarını söyledi.

Karadağ'ın her şeye rağmen emin adımlarla ilerlediğini aktaran Abazovic, Karadağ'ın bölgede işsizliğin en az seviyede olduğu ülke olduğuna işaret etti.

Abazovic, Karadağ'ın gelişimi için çalışmaya devam edeceklerini vurgulayarak, "Bu ülke hepimizin. Birlik içinde, ayrımcılık olmadan, olumlu ekonomik gelişmelerle bir gelecek temenni ediyorum." dedi.

Programa, Karadağ'da bugün düzenlenecek yemin töreniyle göreve başlayacak yeni cumhurbaşkanı Jakov Milatovic de katıldı.

KARADAĞ, 2006'DAKİ TARİHİ REFERANDUMLA BAĞIMSIZ OLDU

Yugoslavya Sosyalist Federal Cumhuriyeti'nin 1990'lı yıllarda parçalanmasının ardından, önce Yugoslavya Federal Cumhuriyeti, ardından Sırbistan-Karadağ olarak bir süre Sırbistan ile "tek çatı" altında bulunan Karadağ, 21 Mayıs 2006'daki tarihi referandumla bağımsız oldu.

Karadağ Meclisi, AB'nin de tavsiyesi üzerine önce Referandum Kanunu'nu kabul etti. Referandumda halka "Karadağ Cumhuriyeti'nin uluslararası hukuki tarafsızlığa sahip bağımsız bir devlet olmasını istiyor musunuz?" sorusu yöneltildi.

Katılımın yüzde 86,5 olduğu referandumda halkın yüzde 55,5'i bağımsızlıktan yana, yüzde 44,5'i ise Sırbistan-Karadağ'ın devamından yana oy kullandı.

Referandumun ardından Karadağ bağımsız bir ülke olurken, 21 Mayıs, ülkede "Bağımsızlık Günü" olarak kabul edildi.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.