Karadağ'da ''Bağımsızlık Günü'' kutlandı

Başkent Podgorica'daki Bağımsızlık Meydanında düzenlenen programda konuşan Başbakan Dritan Abazovic, daha önce Sırbistan-Karadağ olarak anılan ülkesinin, 21 Mayıs 2006'da yapılan referandumla Karadağ olmasının üzerinden 17 yıl geçtiğini anımsatarak, bu süre zarfında birçok zorluk ve kriz yaşadıklarını söyledi.

Karadağ'ın her şeye rağmen emin adımlarla ilerlediğini aktaran Abazovic, Karadağ'ın bölgede işsizliğin en az seviyede olduğu ülke olduğuna işaret etti.

Abazovic, Karadağ'ın gelişimi için çalışmaya devam edeceklerini vurgulayarak, "Bu ülke hepimizin. Birlik içinde, ayrımcılık olmadan, olumlu ekonomik gelişmelerle bir gelecek temenni ediyorum." dedi.

Programa, Karadağ'da bugün düzenlenecek yemin töreniyle göreve başlayacak yeni cumhurbaşkanı Jakov Milatovic de katıldı.

KARADAĞ, 2006'DAKİ TARİHİ REFERANDUMLA BAĞIMSIZ OLDU

Yugoslavya Sosyalist Federal Cumhuriyeti'nin 1990'lı yıllarda parçalanmasının ardından, önce Yugoslavya Federal Cumhuriyeti, ardından Sırbistan-Karadağ olarak bir süre Sırbistan ile "tek çatı" altında bulunan Karadağ, 21 Mayıs 2006'daki tarihi referandumla bağımsız oldu.

Karadağ Meclisi, AB'nin de tavsiyesi üzerine önce Referandum Kanunu'nu kabul etti. Referandumda halka "Karadağ Cumhuriyeti'nin uluslararası hukuki tarafsızlığa sahip bağımsız bir devlet olmasını istiyor musunuz?" sorusu yöneltildi.

Katılımın yüzde 86,5 olduğu referandumda halkın yüzde 55,5'i bağımsızlıktan yana, yüzde 44,5'i ise Sırbistan-Karadağ'ın devamından yana oy kullandı.

Referandumun ardından Karadağ bağımsız bir ülke olurken, 21 Mayıs, ülkede "Bağımsızlık Günü" olarak kabul edildi.