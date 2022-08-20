Karadağ'da Dritan Abazovic hükümeti düştü

Karadağ'da Sırp Ortodoks Kilisesi ile "temel anlaşma" imzalanmasının ardından eleştiri oklarının hedefi olan Başbakan Dritan Abazovic hükümeti için mecliste güven oylaması yapıldı. 81 sandalyeli mecliste oturuma katılan 51 milletvekilinden 50'si "güvensizlik oyu" kullanırken, 1 milletvekili güvenoyu verdi. Güvenoyu alamayan hükümetin düşmesiyle Cumhurbaşkanı Milo Djukanovic'in Avrupa Birliği'ne katılmayı hedefleyen NATO üyesi ülkenin yeni hükümetini kurmak için yeni bir başbakan adayı ataması ya da erken seçime gidilmesi bekleniyor.

SIRP ORTODOKS KİLİSESİ ÜLKENİN BAĞIMSIZLIĞINI TANIMIYOR

Karadağ'ın Sırbistan'dan bağımsızlığını tam olarak tanımayan Sırp Ortodoks Kilisesi ile imzalanan anlaşmanın, Karadağ'ın ulusal çıkarlarını zedelediği ve Sırbistan ile Rusya'nın ülkedeki etkilerini artırmaları için bir araç olarak kullanılacağı ifade ediliyor. Hükümetin ayrıca Avrupa Birliği konusunda ilerleme kaydetmediği ve yolsuzluk iddiaları nedeniyle güvenoyu alamadığı belirtiliyor.

2006 yılında Sırbistan'dan bağımsızlığını ilan eden Karadağ'ın 620 bin kişilik nüfusunun yaklaşık üçte biri etnik Sırp olarak tanımlanıyor.

NE OLMUŞTU?

Sırp yanlısı partiler anlaşmanın imzalanmasını desteklerken, iktidardaki iki koalisyon ortağı olan Sosyalist Demokrat Parti (DPS) ve Sosyal Demokrat Parti (SDP) anlaşmanın uzlaşma olmadan imzalandığını söyleyerek erken seçim çağrısında bulunmuştu. DPS'den yapılan açıklamada, "Parlamentoda gensoru önergesi başlatacağız ve erken seçim çağrısı yapacağız. Bu anlaşma Karadağ anayasasına aykırıdır ve yeni hükümetin seçilmesinden hemen sonra askıya alınacaktır" ifadeleri kullanılmıştı.

EN KISA SÜRELİ HÜKÜMET

Oylamanın ardından konuşan ve Nisan ayında göreve gelen Başbakan Abazovic, "100 gün içinde yaptığımız her şeyden gurur duyuyorum. En kısa süren ama en zor kararları veren hükümet olarak hatırlanacağız" ifadelerini kullandı.

ÖNCEKİ HÜKÜMET DE DÜŞMÜŞTÜ

Zdravko Krivokapic liderliğindeki bir önceki Karadağ hükümeti de sadece 14 ay iktidarda kaldıktan sonra 4 Şubat 2022'de mecliste yapılan oylamanın ardından düşmüştü.