Karadağ'da eski Milli İstihbarat Başkanı Vuksic cumhurbaşkanı adayı oldu

Vuksic, başkent Podgorica'da düzenlediği basın toplantısında, 19 Mart'ta yapılacak seçimde aday olduğunu söyledi.

"Gerici yapılanmalara" karşı olduklarının altını çizen Vuksic, partisinin, "doğal müttefiki" olan partilerle işbirliği yapmaya açık olduğunu ifade etti.

Vuksic, "Önceliğimiz Hristiyan Sırplarla Karadağlıların barışı olacak." diye konuştu.

- Karadağ'da cumhurbaşkanlığı seçimi 19 Mart'ta

Karadağ Meclis Başkanı Danijela Djurovic, 16 Ocak'ta yaptığı açıklamada, mevcut Cumhurbaşkanı Milo Djukanovic'in görev süresinin bu yıl sona ereceğini ve ülkede cumhurbaşkanlığı seçiminin 19 Mart'ta yapılacağını duyurmuştu.

Djurovic, seçimin genellikle ikinci tura kaldığını hatırlatmış, bu bağlamda ikinci turun ise 2 Nisan'da gerçekleştirileceğini ifade etmişti.

Ülkede, sonuncusu 2018'de yapılan cumhurbaşkanlığı seçimi 5 yılda bir düzenleniyor.