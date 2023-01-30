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Dünya

Karadağ'da eski Milli İstihbarat Başkanı Vuksic cumhurbaşkanı adayı oldu

Karadağ Milli İstihbarat Ajansının eski Başkanı ve Hristiyan Demokratik Hareketinin Genel Başkanı Dejan Vuksic, ülkede 19 Mart'ta yapılacak cumhurbaşkanlığı seçiminde aday olduğunu duyurdu.

AA30 Ocak 2023 Pazartesi 18:41 - Güncelleme:
Karadağ'da eski Milli İstihbarat Başkanı Vuksic cumhurbaşkanı adayı oldu
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Vuksic, başkent Podgorica'da düzenlediği basın toplantısında, 19 Mart'ta yapılacak seçimde aday olduğunu söyledi.

"Gerici yapılanmalara" karşı olduklarının altını çizen Vuksic, partisinin, "doğal müttefiki" olan partilerle işbirliği yapmaya açık olduğunu ifade etti.

Vuksic, "Önceliğimiz Hristiyan Sırplarla Karadağlıların barışı olacak." diye konuştu.

- Karadağ'da cumhurbaşkanlığı seçimi 19 Mart'ta

Karadağ Meclis Başkanı Danijela Djurovic, 16 Ocak'ta yaptığı açıklamada, mevcut Cumhurbaşkanı Milo Djukanovic'in görev süresinin bu yıl sona ereceğini ve ülkede cumhurbaşkanlığı seçiminin 19 Mart'ta yapılacağını duyurmuştu.

Djurovic, seçimin genellikle ikinci tura kaldığını hatırlatmış, bu bağlamda ikinci turun ise 2 Nisan'da gerçekleştirileceğini ifade etmişti.

Ülkede, sonuncusu 2018'de yapılan cumhurbaşkanlığı seçimi 5 yılda bir düzenleniyor.

  • Karadağ Milli İstihbarat Ajansı
  • Karadağ
  • eski Milli İstihbarat Başkanı Vuksic

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