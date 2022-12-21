Karadağ'da ''meclis kararı'' karşıtı gösteriler devam ediyor

Başkent Podgorica'da bir araya gelen grup, söz konusu düzenlemeyi protesto etti.

Karadağ Meclisi önünde "Karadağ seni vermeyiz", "Başka seçenek yok, seçime gidiyoruz" ve "Karadağ ve AB için biz de varız" yazılı dövizler taşıyan göstericiler "erken seçim" talebinde bulundu.

Göstericiler arasında yer alan gazeteci Tanja Pavicevic, "Başkalarının çıkarları için ülkemizin yok edilmesine, kanunsuzluğuna ve yıkımına maruz kalıyoruz." dedi.

Pavicevic, "(Karadağ Başbakanı) Dritan Abazovic ve diğer (Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar) Vucic hizmetkarlarına 'Açık Balkan' yerine 'açık bir Avrupa' ve 'Sırp dünyası' yerine sadece 'dünyayı' seçtiğimizi söylüyoruz." diye konuştu.

Karadağ Sosyalistleri Demokratik Partisi Milletvekili Jevto Erakovic de, "Bu yalnızca siyasi bir mücadele değil. Bu, aynı zamanda Karadağ'ın beka mücadelesidir." ifadesini kullandı.

Öte yandan organizatörler, 20 bin göstericinin meclis önünde bir araya geldiğini söyledi.

- Cumhurbaşkanı Milo Djukanovic yasayı imzaladı

Karadağ Cumhurbaşkanı Milo Djukanovic, "yetkilerini kısıtlayan" yasal düzenlemeyi ilk olarak meclise geri göndermiş ancak 16 Aralık'ta yasal düzenlemeyi imzaladığını açıklamıştı.

Hükümeti kurmak için istişarelerde bulunmayacağını ve birinin görevlendirilmesi maddesini meclisin üstleneceğini belirten Djukanovic, söz konusu düzenlemenin Karadağ Anayasası'nı değiştirmek anlamına geldiğine işaret etmişti.

Djukanovic, "İlk seferinde imzalamadım ancak mecliste ikinci kez oylanan yasal düzenlemeyi imzalama kararı aldım. Anayasaya karşı olan düzenlemenin sorumluluğunu onu kabul edenler üstlensin." diye konuşmuştu.

Bu arada, söz konusu yasal düzenleme birçok uluslararası kurum tarafından tepkiyle karşılanmıştı.

- Karadağ'daki siyasi kriz

Karadağ'da Dritan Abazovic başbakanlığındaki hükümetin 20 Ağustos'ta güvenoyu alamaması üzerine başlayan yeni hükümet kurma süreci siyasi krize dönüşmüştü.

Sırp Ortodoks Kilisesi Patriği Porfiriye ile ülkedeki Sırp Kilisesine "resmi statü" kazandırmak için imzaladığı "temel anlaşma" ile tartışmalara neden olan Abazovic liderliğindeki hükümet, Karadağ Meclisinde yapılan oylama sonucu düşmüştü.

Ülkedeki Sırp yanlısı partiler, Cumhurbaşkanı Milo Djukanovic'e yeni hükümeti kurmak için Miodrag Lekic'in ismini iletirken, Djukanovic, gerekli şartları yerine getirmediği için hükümeti kurma görevini Lekic'e vermeyi reddetmişti.

Djukanovic, erken genel seçime gidilmesini talep etmiş, bunun 2023 başında olabileceğini duyurmuştu.

Ülkede siyasi krize sebep olan gelişmeler sonrası gösteriler düzenlenmiş, gösterilerde eylemciler meclis binasına şişe ve taş fırlatmış, polis ise göz yaşartıcı gazla müdahale etmişti.