Karadeniz’de savaş dalgası! 

Ukrayna’nın Kerç Boğazı’na yolladığı askeri gemilere Rus müdahalesinin ardından Kiev-Moskova hattında patlak veren gerilime ABD de dahil oldu. Rusya ile 1987’de imzaladığı Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler Anlaşması’nı (INF) iptal ederek nükleer silahlara dönüş sinyali veren Trump yönetimi, şimdi de Karadeniz’de Kremlin’e meydan okudu. ABD’nin, Rusya ile Ukrayna arasındaki gerginlikten dolayı Karadeniz’e savaş gemisi sevk etme hazırlığı yaptığı bildirildi.

TÜRKİYE’DEN GEÇİŞ İZNİ İSTENDİ

Amerikan CNN televizyonunun Pentagon’dan üç yetkiliye dayandırdığı haberine göre, Amerikan ordusu Karadeniz’e savaş gemisi sevk etmek için harekete geçti. Söz konusu adımın Ukrayna ile Rusya arasında Azak Denizi’ndeki krize yanıt olarak atıldığı aktarılırken, Pentagon’un ABD Dışişleri Bakanlığından, Montrö Boğazlar Sözleşmesi kapsamında Türkiye’den boğazlardan Karadeniz’e savaş gemilerinin geçişi için izin talep etmesini istediği öne sürüldü. Konu hakkında açıklama yapan Pentagon Sözcüsü Erci Pahon, ABD savaş gemilerinin sevkiyatı ve yerleri konusunda herhangi bir bilgi vermeyeceğini vurgulayarak, “Özel diplomatik iletişimimizin içeriğini açıklamıyoruz” dedi. AA’ya bilgi veren ABD’li bir yetkili ise ABD donanmasının elinde seçenek bulunması için rutin olarak Türkiye’ye bu tür taleplerin iletildiğini kaydetti.

RUSYA HAVADAN KARŞILIK VERDİ

Pentagon’un ardından NATO’nun da Ukrayna limanlarını korumak maksadıyla Azak Denizi’ne 2 destroyer göndereceği duyurulurken, Moskova yönetimi ise bölgedeki savaş hazırlıklarına havadan dahil oldu. Rusya’nın 173. Hava İndirme Tugayı, Kırım’a nakledildi. Rusya’nın ilhak ettiği Kırım’ın Anapa Askeri Havalananı’na İL-76 askeri nakliye uçağı inerken, söz konusu sevkiyatta neler olduğuna ilişkin açıklama yapılmadı.