Karadeniz’de savaş dalgası!
Rusya ile Ukrayna arasında Kerç Boğazı’nda başlayan askeri krize Amerikan müdahalesi geldi. Kiev’e destek için Karadeniz’e savaş gemisi gönderme kararı alan Pentagon, Türkiye’den ‘boğazdan geçiş izni’ talep etti.
Ukrayna’nın Kerç Boğazı’na yolladığı askeri gemilere Rus müdahalesinin ardından Kiev-Moskova hattında patlak veren gerilime ABD de dahil oldu. Rusya ile 1987’de imzaladığı Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler Anlaşması’nı (INF) iptal ederek nükleer silahlara dönüş sinyali veren Trump yönetimi, şimdi de Karadeniz’de Kremlin’e meydan okudu. ABD’nin, Rusya ile Ukrayna arasındaki gerginlikten dolayı Karadeniz’e savaş gemisi sevk etme hazırlığı yaptığı bildirildi.
TÜRKİYE’DEN GEÇİŞ İZNİ İSTENDİ
Amerikan CNN televizyonunun Pentagon’dan üç yetkiliye dayandırdığı haberine göre, Amerikan ordusu Karadeniz’e savaş gemisi sevk etmek için harekete geçti. Söz konusu adımın Ukrayna ile Rusya arasında Azak Denizi’ndeki krize yanıt olarak atıldığı aktarılırken, Pentagon’un ABD Dışişleri Bakanlığından, Montrö Boğazlar Sözleşmesi kapsamında Türkiye’den boğazlardan Karadeniz’e savaş gemilerinin geçişi için izin talep etmesini istediği öne sürüldü. Konu hakkında açıklama yapan Pentagon Sözcüsü Erci Pahon, ABD savaş gemilerinin sevkiyatı ve yerleri konusunda herhangi bir bilgi vermeyeceğini vurgulayarak, “Özel diplomatik iletişimimizin içeriğini açıklamıyoruz” dedi. AA’ya bilgi veren ABD’li bir yetkili ise ABD donanmasının elinde seçenek bulunması için rutin olarak Türkiye’ye bu tür taleplerin iletildiğini kaydetti.
RUSYA HAVADAN KARŞILIK VERDİ
Pentagon’un ardından NATO’nun da Ukrayna limanlarını korumak maksadıyla Azak Denizi’ne 2 destroyer göndereceği duyurulurken, Moskova yönetimi ise bölgedeki savaş hazırlıklarına havadan dahil oldu. Rusya’nın 173. Hava İndirme Tugayı, Kırım’a nakledildi. Rusya’nın ilhak ettiği Kırım’ın Anapa Askeri Havalananı’na İL-76 askeri nakliye uçağı inerken, söz konusu sevkiyatta neler olduğuna ilişkin açıklama yapılmadı.
Poroşenko Batı’ya seslendi: Harekete geçin!
Ukrayna Devlet Başkanı Petro Poroşenko, Rus donanmasının Azak Denizi’nde Ukrayna savaş gemilerine saldırmasının cezasız kalmaması gerektiğini söyledi. Amerikan New York Times gazetesi için bir makale kaleme alan Poroşenko, Batı dünyasına seslenerek “Rusya’nın amacı belli, mülkün ve toprağın zorla gasp edildiği Çarlık dönemine dönmek istiyor. Ukrayna ile başlıyor ve demokratik dünyanın izin vereceği kadar batıya yönelmeye devam ediyor. Artık harekete geçmenin zamanı değil mi?” dedi. Başkan Poroşenko ayrıca, Ukrayna’nın 4 yıl önce Rus ordusunun Kırım’ı ilhak ettiği ve ayrılıkçıları silahlandırdığı maceralara tek başlarına karşı duracak güçleri bulunmadığını ama bugün Kremlin’e kafa tutmaya hazır olduklarını vurguladı.
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