Bulgaristan Başbakanı Borisov: Karadeniz'e savaş gemilerinin girmesi büyük bir krize neden olabilir

Borisov, Parlamentoda basın mensuplarına Ukrayna ile Rusya arasındaki gerginliğin tırmanmasını değerlendirdi.

Bulgaristan'ın bu sorunun tırmanmasına karşı olduğunu belirten Borisov, Karadeniz’in turizm, doğal gaz boru hatları, feribotların geçtiği bir yer olması gerektiğine işaret etti. Başbakan Borisov, "Bir yandan savaş gemilerinin girmesi diğer yandan bu kadar kudretli bir Rus filosunun bulunması kaçınılmaz olarak büyük bir krize neden olur." diye konuştu.

Karadeniz'de en iyi turistik tatil yerlerinin Bulgaristan'da olduğunu anımsatan Borisov, "Karadeniz'e savaş gemilerinin girmesi büyük bir krize neden olabilir. Biz bunu önlemek üzere inanılmaz çabalar gösteriyoruz. Umarım sağduyulu yaklaşım ağır basacaktır." ifadelerini kullandı.

Borisov, Karadeniz'in savaş bunalımı için mükemmel bir yer olduğunun altını çizerek, "Bizim için Karadeniz’de çıkabilecek bir savaş bunalımından daha kötü bir şey olamaz. Geçmişte buraya bir savaş filosunun girmesine karşı çıktığımda beni eleştirenler şimdi ne kadar haklı olduğumu görebilirler." dedi.