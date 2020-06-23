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Dünya

Karantinadan sonra kapılarını açan Barcelona operası ilk konserini bitkilere verdi

İspanya'nın Barcelona kentinde üç aylık karantinanın sonunda kapılarını açan opera binası Liceu, ilk konserini farkındalık yaratmak adına bitkilere verdi.

23 Haziran 2020 Salı 12:57 - Güncelleme: 23 Haziran 2020 Salı 13:09
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İspanya’da olağanüstü halin kaldırılmasının ardından yeniden etkinliklerine başlayan Gran Teatre del Liceu, ilk konserini farklı bir atmosferde gerçekleştirdi. Ünlü opera binasının koltuklarını bu kez insanlar yerine bitkiler doldurdu.

Sputnik'in haberine göre, konserden önce herhangi bir performansta gerçekleştirilen tüm ritüeller harfiyen yerine getirildi. Buna seyircileri salona davet etmek için yapılan ‘konser başlıyor’ anonsları da dahildi.

Konserin ardından her bir bitkinin salgınla mücadele eden sağlık çalışanlarına bağışlanacağı belirtildi.

Konser provası öncesinde bir açıklama yapan Baş Yapımcı Eugenio Ampudia, salgın nedeniyle insanların geri çekildiğini vurgulayarak "Doğa, onun elinden aldığımız ve bizim boşalttığımız alanlara ilerledi" dedi.

Ampudia, “Empatimizi artırabilir miyiz? Haydi sanat ve müzikle başlayalım ve doğayı harika bir konser salonuna davet edelim” ifadelerini kullandı.

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