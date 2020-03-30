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Dünya

Cezayir Başbakanı Abdulaziz Cerrad: Karantina altına alınmayı kabul etmeyenler hapis cezasına çarptırılacak

Cezayir Başbakanı Abdulaziz Cerrad, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) şüphesi bulunan ve karantina altına alınmayı kabul etmeyen kişilerin hapis cezasına çarptırılmasını kararlaştırdı.

AA30 Mart 2020 Pazartesi 07:59 - Güncelleme: 30 Mart 2020 Pazartesi 07:59
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Cezayir haber ajansı APS'ye göre, Cerrad, İçişleri Bakanı Kemal Belcud, Adalet Bakanı Bilkasım Zugmati ve tüm illerdeki valilere söz konusu kararı uygulamaları yönünde talimat verdi.

Karara göre, Kovid-19 şüphesi bulunan ya da virüs tanısı konan ve tedavi olmayı, karantina altına alınmayı reddeden veya tedavisini yarıda bırakan kişilere 150 ila 750 dolar arasında değişen para cezasıyla, 2 aydan 6 aya kadar değişen hapis cezası verilmesi öngörülüyor.

Yerel basında daha önce, virüs şüphesi bulunan bazı kişilerin hastane ya da karantina merkezlerinden kaçtığı haberleri yer almıştı.

Cezayir'de son verilere göre, Kovid-19 vaka sayısı 511'e çıktı, 31 kişi de hayatını kaybetti.

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