AA 30 Mart 2020 Pazartesi 07:59 - Güncelleme: 30 Mart 2020 Pazartesi 07:59

Cezayir haber ajansı APS'ye göre, Cerrad, İçişleri Bakanı Kemal Belcud, Adalet Bakanı Bilkasım Zugmati ve tüm illerdeki valilere söz konusu kararı uygulamaları yönünde talimat verdi.

Karara göre, Kovid-19 şüphesi bulunan ya da virüs tanısı konan ve tedavi olmayı, karantina altına alınmayı reddeden veya tedavisini yarıda bırakan kişilere 150 ila 750 dolar arasında değişen para cezasıyla, 2 aydan 6 aya kadar değişen hapis cezası verilmesi öngörülüyor.

Yerel basında daha önce, virüs şüphesi bulunan bazı kişilerin hastane ya da karantina merkezlerinden kaçtığı haberleri yer almıştı.

Cezayir'de son verilere göre, Kovid-19 vaka sayısı 511'e çıktı, 31 kişi de hayatını kaybetti.