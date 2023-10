Kardeş ülke Azerbaycan, Türkiye'yi işaret etti: Çok büyük planlarımız var

Ekonomi, teknoloji ve enerji gibi birden fazla alanda Türkiye ile işbirliği içerisinde olan kardeş ülke Azerbaycan'ın Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov, birlikte belirlenen yol haritası hakkında konuştu. Şuşa Beyannamesi'ne dikkat çeken Bayramov, Türkiye ile her alanda büyük projelerin uygulandığını ve birlikte büyük planların olduğunu bildirirdi.

KARDEŞ ÜLKE AZERBAYCAN, TÜRKİYE'Yİ İŞARET ETTİ

Türkiye ile Azerbaycan arasındaki ilişkilerin geleceğine de değinen Bayramov, şunları söyledi:

"Şuşa Beyannamesi'ni, ülkelerimiz arasında her alandaki faaliyetlerin yol haritası şeklinde nitelendirebiliriz. Her alanda büyük projeler uygulanıyor ve büyük planlarımız var. Ticaret hacmimiz, yatırımlar her yıl artıyor. Günümüz dünyasında enerji güvenliğinin çok önemli olduğunu biliyoruz. Ortaklaşa hayata geçirdiğimiz Bakü-Tiflis-Ceyhan, Bakü-Tiflis-Erzurum, TANAP ve TAP gibi petrol ve doğal gaz projeleri başarıyla devam ediyor. Günümüz dünyasında ulaşım bağlantıları ve transit konularının da ülkeler için ne kadar önemli olduğunu biliyoruz. Trans Hazar, Doğu-Batı, Orta Koridor ve bu koridorun bir parçası olan Bakü-Tiflis-Kars Demir Yolu Projesi'ni özellikle belirtebilirim.

Günümüz dünyasında yeşil enerji kaynaklarına olan ihtiyaçları ve ülkelerimizin potansiyelini göz önünde bulundurarak bu alanda da büyük perspektifler var. İki ülke arasında bu alanda da büyük projeler hayata geçireceğimize eminim. Birbirimizin karşılıklı olarak desteklenmesi ve ülkelerimizin karşılıklı büyük yatırımlarda bulunması ülkelerimizi büyük merkezlere dönüştürmektedir."

"KARŞILIKLI DESTEĞİMİZ BİRBİRİMİZİN GÜCÜNE GÜÇ KATIYOR"

Türk Devletleri Teşkilatı kapsamında Türkiye ile Azerbaycan'ın çok aktif rol aldığına dikkati çeken Bayramov, "Ülkelerimizin katılımıyla üçlü ve dörtlü işbirliği platformlarımız var. İşbirliğimiz sadece iki ülkeyi değil daha geniş coğrafyayı kapsamakta ve olanaklarımızı genişletmektedir. Karşılıklı desteğimiz birbirimizin gücüne güç katmakla devletlerimizin ve halklarımızın refahını sağlayacak ve Şuşa Beyannamesi'nin uygulanması da bu olanaklarımızı genişletecektir." ifadelerini kullandı.