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Dünya

Kardeş ülke Azerbaycan'da fidanlar toprakla buluştu

Azerbaycan'da, Türk Devletleri Milli Ağaçlandırma Günü kapsamında 11 bin 111 fidan dikildi.

AA11 Kasım 2023 Cumartesi 12:22 - Güncelleme:
Kardeş ülke Azerbaycan'da fidanlar toprakla buluştu
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Azerbaycan Çevre ve Doğal Kaynaklar Bakanlığının girişimiyle Türkiye ve Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) üyesi diğer ülkelerle eş zamanlı olarak ülkenin farklı bölgelerinde fidan dikimi gerçekleştirildi.

Bakü'ye bağlı Müşfikabad kasabasındaki ağaçlandırma etkinliğine, Azerbaycan Çevre ve Doğal Kaynaklar Bakanı Muhtar Babayev, Türkiye'nin Bakü Büyükelçisi Cahit Bağcı, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Bakü Temsilcisi Ufuk Turganer, Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan, Türkmenistan ve Macaristan'ın Bakü büyükelçiliklerinden büyükelçi ve yetkililer, Bakü'deki Türk okullarının öğrencileri ve vatandaşlar katıldı.

Bakan Babayev, yaptığı konuşmada, bugün Müşfikabad'da bin 111, Azerbaycan genelinde ise 11 bin 111 fidan dikildiğini belirtti.

Milli Ağaçlandırma Günü etkinliklerini 3 yıldır Türkiye ile eş zamanlı olarak devam ettirdiklerini dile getiren Babayev, bu etkinliğin tüm Türk dünyası genelinde genişlemesinden memnuniyet duyduklarını söyledi.

Büyükelçi Bağcı da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 2019'da başlattığı ağaçlandırma seferberliğinin bugün TDT üyesi ülkelere de yansıdığını ifade etti.

Astana Zirvesi'nde alınan karar gereği 11 Kasım'ın Türk Devletleri Milli Ağaçlandırma Günü olarak ilan edildiğini anımsatan Bağcı, "Azerbaycan bu kampanyaya 2020'den itibaren katkı veriyor. Bugün Azerbaycan'daki Türk eğitim kurumlarıyla buradayız. Yağış miktarının azaldığı, iklimlerin bozulduğu dönemde ağacın iklim düzeni için önemli yeri var. Bu yöndeki duyarlılığı Sayın Cumhurbaşkanımız başlatmıştır, eşi Emine Erdoğan Hanımefendi devam ettirmiştir." şeklinde konuştu.

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